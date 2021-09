https://cz.sputniknews.com/20210910/ze-by-ve-stopach-britu-tusk-vesti-ze-polsko-muze-vystoupit-z-eu-drive-nez-si-nekdo-muze-myslet-15787762.html

Že by ve stopách Britů? Tusk věští, že Polsko může vystoupit z EU dříve, než si někdo může myslet

Že by ve stopách Britů? Tusk věští, že Polsko může vystoupit z EU dříve, než si někdo může myslet

Bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk v televizi TVN24 upozornil, že Polsko může přestat být členem Evropské unie dříve, než se... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10

2021-09-10T16:01+0200

2021-09-10T16:01+0200

„Přirovnávání Bruselu či Evropské unie k Sovětskému svazu nebo hitlerovské okupaci, taková slova nezůstanou bez následků, nejsou beztrestná. Ničí naši pověst v Evropě,“ uvedl expremiér sousední země.Taková prohlášení padla tento týden od místopředsedy parlamentního klubu nejsilnější vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Marka Suského.Kromě toho i šéf parlamentního klubu PiS a místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki poukázal na to, že Polsko „musí hledat drastická řešení“ ve vztahu s Evropskou unií. Jako příklad uvedl Velkou Británii, které „nevyhovovala diktatura bruselské byrokracie“, a tak došlo k brexitu.Nicméně ze strany mluvčího vlády i mluvčího ministerstva zahraničí pak zaznělo ujištění, že Polsko z EU nevystupuje. Kromě toho Terlecki prohlásil, že takzvaný polexit (odchod Polska z EU) je výmysl od přední opoziční strany Občanská platforma a nezávislé televize TVN 24.Právě Tusk, který se před časem vrátil do polské politiky, je úřadujícím šéfem Občanské platformy. Politik uznává, že představitelé vlády stojí před důležitou volbou.„Většina z nich je přesvědčená, že unie je v nejlepším případě nepříjemnou nutností,“ domnívá se expremiér.Zároveň podle Tuska polští politici přemýšlejí o tom, jak se „bruselské okupace“ zbavit a „Polsko vysvobodit“.Tusk je přesvědčen, že brexit, stejně jako případný polexit, se nekoná kvůli tomu, že to někdo plánuje. Naopak k takovým událostem dochází kvůli tomu, že „někdo neuměl naplánovat alternativu k takovému dramatu“.V posledních dnech se vyostřil léta trvající spor mezi Bruselem a vládou PiS o polskou justiční reformu.Tento týden Evropská komise požádala Soudní dvůr EU, aby Polsku vyměřil pokutu za nesplnění příkazu. Ten sousední zemi ukládal, aby zastavila činnost disciplinární komory trestající soudce.

