Zelenskyj promluvil o připravenosti Ukrajiny vstoupit do NATO

Zelenskyj promluvil o připravenosti Ukrajiny vstoupit do NATO

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Kyjev je připraven na vstup do NATO a země se domnívá, že ji aliance potřebuje. 10.09.2021, Sputnik Česká republika

„Moje pozice je velmi jednoduchá: jsme připraveni na vstup do NATO díky úrovni naší armády a našich odborníků. Reformy, které provádíme, nepotřebuje podle mého názoru nikdo jiný, ani NATO, ani EU, potřebujeme je především my, naši lidé… Nedostáváme to, čeho jsme schopni, s čím počítáme. Prosíme a mluvíme o tom, že si myslíme, že NATO nás potřebuje a že bez Ukrajiny nebude pevná EU,“ prohlásil Zelenskyj v průběhu fóra YES Brainstorming v pátek.Zelenskyj prohlásil, že Kyjev nedostal přímou podporu Washingtonu pro vstup do NATO, Ukrajina se však může na USA spolehnout.„Můžeme (na USA spoléhat), protože, jak se mi zdá, máme dnes vztahy na jiné úrovni. Ano, nedostali jsme, řeknu vám upřímně, přímou pozici pro vstup Ukrajiny do NATO,“ prohlásil Zelenskyj v průběhu akce YES Brainstorming v pátek, když odpovídal na otázku, jestli může Ukrajina spoléhat na USA.Vyslovil zároveň názor, že Rusko bude sílit, když nebude Ukrajiny přijata do NATO.Nejvyšší rada Ukrajiny opravila v prosinci roku 2014 dva zákony a odmítla mimoblokový status země. V červnu roku 2016 byly přijaty dodatečné novely zákonů, které označují vstup do NATO za cíl zahraniční politiky země. V únoru roku 2019 schválil ukrajinský parlament novely ústavy, které zakotvily linii na integraci do EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dříve prohlásil, že pro vstup do aliance musí Ukrajina splnit řadu podmínek, na jejichž realizaci bude potřebovat více času. Odborníci se domnívají, že se Kyjev nebude moci ucházet o členství v NATO v nejbližších 20 letech.

Karel Adam EU by měla vypomoci Ukrajině především hospitalizací některých nebezpečných jedinců. 10

Karel Adam Afghanistan byl také spojencem USA a NATO a s daleko větším statusem než Ukrajina a jak dopadl jsme viděli 15.srpna 2021, slavné to nebylo. Chvála Bohu že USA ponechaly vojenskou techniku a zbraně Talibanu, o to méně se jich dostane ukrajinským šílencům kteří jsou schopni vyvolat další válku v Evropě. Dnes prohlásil ukrajinský komik Zelenský, že nevylučuje válku s Ruskem. 10

ukrajina

eu

2021

