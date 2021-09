https://cz.sputniknews.com/20210910/zelenskyj-promluvil-o-riziku-totalni-valky-s-ruskem-kreml-nezustal-stranou-15786656.html

Zelenskyj promluvil o riziku totální války s Ruskem. Kreml nezůstal stranou

Zelenskyj promluvil o riziku totální války s Ruskem. Kreml nezůstal stranou

Dříve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pro jeho zemi existuje možnost rozsáhlé války s Ruskem.

„S politováním. Nechceme se oddávat apokalyptickým očekáváním," odpověděl na otázku, zda ruské úřady po slovech ukrajinského prezidenta nevidí nějaká rizika konfliktu.Zelenskému otázku o možnosti plnohodnotné války s Ruskem položil již dříve moderátor fóra YES Brainstorming, které se koná v Kyjevě.Podle jeho názoru se státy staly nepřáteli kvůli moskevským činům na mediálním poli.Když hovořil o postoji k Vladimiru Putinovi, řekl, že „není dostatek času na to, abych o něm přemýšlel".Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba již dříve řekl, že Kyjev je připraven na setkání obou vůdců, ale Moskva se tomu vyhýbá. Zástupce ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že Putin jasně potvrdil svůj zájem, protože vztahy mezi zeměmi je třeba napravit, ale „vzájemná politická vůle není viditelná".Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršily na pozadí situace na Donbasu po státním převratu v únoru 2014. Ukrajinské úřady opakovaně obvinily Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí země a dokument Rady z roku 2015 ji oficiálně označil za agresora.Kreml obvinění popírá a označuje je za nepřijatelná. Moskva opakovaně uvedla, že Ukrajina zažívá vnitřní politickou krizi a ruská strana má zájem na tom, aby ji Kyjev překonal.

To ano, ta válka, kterou by rozpoutal banderistán proti Rusku, by byla totální! Co do průběhu i výsledku. Již dnes lze říci, že by skončila totální porážkou banderistánu a neméně totální šibenicí pro všechny její kyjevské vyvolávače. Takže, pro ukry by bylo ze všeho nejlepší vzít to dějinnou zkratkou, a na šibenici poslat již dnes ty vyvolávače (vlastně US šašky) i bez té války, jejíž výsledek i tak dokážou sami odhadnout.

