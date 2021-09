Zemřel herec z Policejní akademie Arthur Metrano

https://cz.sputniknews.com/20210910/zemrel-herec-z-policejni-akademie-arthur-metrano-15782171.html

Americký herec Arthur Metrano, nejlépe známý pro svou roli poručíka Mausera ve filmech Policejní akademie, zemřel ve věku 84 let. Informuje o tom Hollywood... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak sdělil syn herce, jeho otec zemřel přirozenou smrtí ve svém domě na Floridě.Arthur Metrano získal popularitu jako komik v mnoha amerických televizních pořadech, poté byl pozván k účasti na filmech. Hrál ve filmech jako Dobyvatel srdcí (1972), komediální film Dějiny světa, část první (1981), U konce s dechem (1983) a další.V roce 1989 Metrano spadl ze schodiště při práci na střeše svého domu v Los Angeles, poranil si páteř a krk, načež částečně ochrnul, ale přesto se nadále účastnil mnoha projektů. Později se jeho stav zlepšil.Tento týden v pondělí ve věku 88 let zemřel legendární francouzský herec Jean-Paul Belmondo. Oznámil to jeho advokát.„Nějaký čas už byl hrozně unavený. Odešel poklidně,“ uvedl právník Michel Godest.Jean-Paul Belmondo se do paměti diváků zapsal nejen jako velká filmová hvězda, ale i jako jeden z nejznámějších symbolů Francie. Na svém kontě má přes osm desítek filmů. Zhruba od poloviny 60. let hrál téměř výhradně hlavní role.

