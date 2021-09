https://cz.sputniknews.com/20210911/afghansky-zensky-orchestr-nemohli-evakuovat-kvuli-spicimu-talibovi-15793463.html

Afghánský ženský orchestr nemohli evakuovat kvůli spícímu tálibovi

Afghánský ženský orchestr nemohli evakuovat kvůli spícímu tálibovi

Soubor Zuchra známý jako Afghánský ženský orchestr nemohl opustit Kábul nehledě na pomoc Američanů. Oznámil to The Wall Street Journal. 11.09.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

evakuace

tálibán

ženy

Podle informace listu, mnozí američtí politici a vojáci, a také bývalí příslušníci bezpečnostních služeb a rozvědky, byli ochotni pomoci ženám v evakuaci z Kábulu. Účastnice souboru usadili do autobusů a vezli na letiště.Avšak, jak píše list, na kontrolním stanovišti byly autobusy zastaveny táliby (členové organizace zakázané v Rusku). Nepustili je dál na letiště, protože k evakuaci bylo třeba povolení jejich velitele, a bojovníci se ho neodvážili probudit.V konečném důsledku zůstaly ženy, a také jejich rodiny a profesoři na území Afghánistánu.Před měsícem zaktivizovali tálibové ofenzívu na vládní síly, 15. srpna vstoupili do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu. Šestého září bojovníci Tálibánu oznámili, že se zmocnili Pandžšíru, poslední ze 34 afghánských provincií. Den na to bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu. V jejím čele bude stát Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v první vládě Tálibánu, a který je pod sankcemi OSN.

afghánistán

