Analytici Petrov a Schneider o Českých elfech aneb Proč se Češi straší Ruskem? Jinak nelze?

S analytiky Janem Schneiderem a Vadimem Petrovem hovoříme o způsobu „českého bytí ve světě“. Točíme se kol české identity, která se dříve upínala k SSSR, nyní... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Nic se asi nemá přehánět.Sputnik: Čeští elfové (Anonymní iniciativa), kteří v českém mediálním poli plní roli cenzorů, přiznali, že se speciálními službami spolupracují. V jedné z nejnovějších zpráv se uvádí, že společně s tajnými službami elfové zaznamenali nárůst informačních útoků na Piráty… Útoky prý pocházejí z takzvaných proruských portálů. Elfové poukazují na to, že vítězství Pirátů vrátí českou politiku do „normality“ a k západní orientaci; v případě vítězství Babiše zůstane společnost rozdělena. To znamená, že otevřeně podporují Piráty proti současné vládě… Jan Schneider: Nevím, nakolik je autentická zdrojová stránka tohoto sdělení, na níž jsem se dostal vyhledáním přes Google. České elfy rád nemám, protože mne pomlouvají a jejich mluvčí Kartous se asi bojí jít se mnou do Debatního klubu, aby svá bludná tvrzení zkusil na férovku obhájit (píše vyhýbavě, že neví, jestli někdy bude mít čas – na pomluvy má ale času dost). A na můj protest, směřovaný na emailovou adresu „českých elfů“, se mi anonymně ozval (aniž by mi odpověděl) nějaký nejspíše pavlačový skřet, který možná je tak zblblý, že ani neví, jak se jmenuje (anebo se stydí za to, co dělá).Nicméně, abychom se nedopouštěli pomluv jako ti pavlačoví skřeti, musím dodat, že na tom odkazu jsem se sice dozvěděl, že „Čeští elfové spolu s dalšími bezpečnostními agenturami evidují ...“, nicméně to neznamená nutně, že s nimi spolupracují. Je možno to číst také tak, že se pokoušejí postavit se svou aktivitou vedle nich a přihřát se trošku v jejich stínu, což pokládám za pravděpodobnější, protože zpravodajské a bezpečnostní orgány nespolupracují – až na tragické výjimky – s každým úchylem, který se k nim lísá.A ještě něco – na konci toho vyjádření ti pavlačoví skřeti tvrdí, že jsou apolitičtí, pouze že upozorňují na unfair zasahování do naší předvolební politické soutěže. Měli by si však očistit zašlé zrcadlo, protože anonymové nic takového VĚROHODNĚ učinit nemohou, a sami pouze unfair ovlivňují naší předvolební politickou soutěž.Vadim Petrov: České elfy a Piráty spojuje obliba internetu, přímé demokracie a nových technologií. Jejich vliv je ale omezen na lidi, kteří rozumějí slovu „normální“ stejně. Čeští elfové jsou aktivisté, a ti odjakživa prosazují své názory všemi prostředky a nyní mají i internet. Pokud se aktivisté ale pokusí svůj vliv převést na skutečnou moc, teprve pak se ukáže jejich skutečná síla. Připomeňme si neúspěch Mikuláše Mináře, když chtěl z Milionu chvilek udělat politickou stranu. Když už jsme u toho, napsal jsem o tom celou knížku.Mohlo by to přesto znamenat, že tajné služby podporují iniciativu, která otevřeně podporuje jednu ze stran a je také proti současné vládě? Dochází k nějakým zásahům do volební kampaně ze strany speciálních služeb? Neměla by být tajná služba apolitická? Bývalý poradce prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf dříve uvedl, že podle jeho názoru jsou Čeští elfové projektem šéfa kontrarozvědky Michala Koudelky. Vadim Petrov: BIS jako služba určitě záměrně nepodporuje žádné aktivistické skupiny. Samozřejmě ale každá zpravodajská služba žije v interakci s těmi, kterými se zabývá.Jak to myslíte, v interakci?Vadim Petrov: Tajná služba má mezi aktivisty své konfidenty. Říká se, že v Chartě 77 svého času působilo víc spolupracovníků StB než disidentů. Nechci tím říct, že mezi aktivisty je více lidí pracujících pro BIS než skutečných aktivistů, ale nikdy nevidíte do hlav těchto lidí, kteří působí na obou stranách barikády. A ti na jednu stranu něco dělají a na druhou stranu o tom BIS reportují a potom další, jako Čeští elfové, z toho dělají veřejné téma. Optika dívat se na svět skrze úniky informací z tajných služeb může být zavádějící. Vidět v každém agenta Kremlu jen proto, že má jiný názor, je totéž, jako když revizor v každém cestujícím vidí černého pasažéra.Jan Schneider: Zpravodajské služby samozřejmě odjakživa zneužívají mediální scénu různými podstrčenými projekty. Velmi doporučuji prostudovat knihu „Mezinárodní desinformace“ (Praha 2000) od klasika této disciplíny Ladislava Bittmana, a tam se například na straně 101 dočteme toto: „David Atlee Phillips ve své memoárové knize (Secter Wars Diary) píše: Dobře si pamatuji muže, který mne zasvěcoval do psychologických operací. [...]Je nemožné si koupit všechny reportéry, řekl a pak dodal, ale já jsem nepotkal žádného, kterého bych si nemohl najmout." (Čili ti pavlačoví skřeti nemusí být koupení, mohou být najatí.)Zde velmi postrádáme senátní kontrolu zpravodajských služeb, o níž se velmi dlouho a velmi planě hovoří. Ta by totiž mohla jít v určitých případech velmi do hloubky. Nedělám si iluze o její účinnosti, ale čím dříve vznikne, tím lépe.Takže, k vaší otázce – opravdu to není vyloučeno, aktivismus některých „bisonů“ by tomu mohl nasvědčovat.Šéf iniciativy Bohumil Kartous byl loni jmenován ředitelem Pražského inovačního institutu. Založení institutu iniciovali Piráti z vedení Prahy. Můžeme pak mluvit o objektivitě elfů? Je možné, že podporují Piráty, jelikož je Kartous vděčný za ředitelskou židli? Vadim Petrov: Čeští elfové pod hlavičkou nezávislosti prosazují své politické cíle. Mně jejich aktivismus nevadí, vadí mi jen, že se schovávají za objektivitu.Jan Schneider: Je to přinejmenším trapné, když si šéf těch pavlačových skřetů (kteří píší zřejmě pro Piráty) sedne na židli, vymyšlenou právě Piráty. Navíc výměr činností onoho institutu, napojeného na evropské cecíky, je tak široce vymezený, že se nabízí myšlenka, jestli to zčásti nebude fungovat jako čistička na peníze, jako jakási přepážka mezi EU a konečným beneficientem.Je možné, že se tajná služba začala chovat jako politická strana? Existuje názor, že klíčovým politickým hráčem jsou právě služby, proto se začaly tak medializovat.Jan Schneider: Z našich zpravodajských služeb se pilně o svůj mediální obraz stará pouze civilní kontrarozvědka (BIS). Již delší dobu píšu o tom, že státní instituce smějí dělat pouze to, co jim přikazuje zákon (na rozdíl od občanů, kteří mohou dělat vše, co jim zákon nezakazuje). Ředitel BIS se bůhvíproč chová tak výstředně, že aplikuje občanské principy na jím vedenou státní instituci, čímž vzniká skutečně hybridní situace. Nicméně platí, že zpravodajským službám žádný zákon neukládá, aby cokoliv ze své činnosti publikovaly. Zákon jednoznačně vymezuje okruh adresátů, jimž zpravodajské služby reportují. Veřejnost mezi ně nepatří!Politické strany a hnutí by si měly uvědomit, že zpravodajské služby mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Obávám se však, že někteří politici to až nepříjemně dobře vědí. Je jich však asi ještě málo, a stydí si to vzájemně přiznat. Až se stydět přestanou, začnou se dít věci. Možná to ale přijde překvapivě rychle!Vadim Petrov: Co to je chovat se jako politická strana? Myslíte vlivově? Ale přece všichni ovlivňujeme svět kolem sebe. Vy taky. Objektivita může být poctivý záměr, ale není to žádná pevná hodnota, kterou můžeme měřit. Existují vnitřní kontrolní mechanismy zpravodajské služby, mezinárodní spolupráce, parlamentní kontrola, nezávislá média, aktivistické skupiny a celý NGO sektor, který dohlíží na to, aby se tajné služby nedostaly mimo ústavní rámec. BIS neovlivňuje dění v zemi víc než kdokoliv jiný.Co by se muselo stát s Ruskem, aby si elfové našli jiný objekt pro strefování? Tedy podle Č. elfů. Dá se to odhadnout?Jan Schneider: S Ruskem nic. Ti pavlačoví skřeti budou psát proti komukoliv, když se jim to vyplatí nebo k tomu budou dokopáni. Jejich pomluvy jsou univerzálně záměnné, protože jejich „logika“ a „důkazní přesvědčivost“ jsou skutečně na pavlačové úrovni. Oni se mohou otočit na obrtlíku, protože žádné hodnoty nereprezentují. Ostatně myslím, že jsme jim věnovali zbytečně moc času.Vadim Petrov: Čeští elfové, stejně jako západem podporovaný NGO sektor a média se starají o to, abychom věděli, že patříme k EU, k Německu, k Americe, nikoliv k Rusku. V zásadě se práce Českých elfů měnit nebude, pokud nezměníme naši orientaci. Když se snažíte myšlení lidí ovlivňovat jedním směrem a držet je na jedné straně, musíte ukazovat svět rozdělený.V roce 1948 jsme se přiklonili k Rusku a nevyplatilo se nám to, v roce 1989 jsme výhybku přehodili na západ. Doufám, že v tomhle kursu zůstaneme a naše orientace se v dohledné době měnit nebude. Jenže to s tou propagací černobílého vidění světa tihle aktivisté přehánějí a jejich chování je někdy až kontraproduktivní. Například důvěra v EU a v NATO se už začíná viklat. Tak doufám, že tomu naši prozápadní aktivisté svými aktivitami moc nepřidají.Děkujeme oběma respondentům za interview.

