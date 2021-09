https://cz.sputniknews.com/20210911/cesky-architekt-ktery-byl-svedkem-tragedie-11-zari-v-new-yorku-odhalil-pricinu-zriceni-mrakodrapu-15792802.html

Český architekt, který byl svědkem tragédie 11. září v New Yorku, odhalil příčinu zřícení mrakodrapů

Český architekt, který byl svědkem tragédie 11. září v New Yorku, odhalil příčinu zřícení mrakodrapů

Architekt Jiří Boudník v den teroristických útoků na New York byl jen pár bloků od věží Světového obchodního centra (WTC) a hned druhý den se mohl dostat do... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T10:27+0200

2021-09-11T10:27+0200

2021-09-11T10:27+0200

svět

letadlo

útok

teroristický útok

tragédie

11. září

9/11

smrt

konspirační teorie

hasiči

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/15716673_0:96:2048:1248_1920x0_80_0_0_0f06755b14fa9ce42a83e31b3bbc0240.jpg

„Pořád nebylo vidět na metr, pořád byl všude ten prach,“ vzpomíná si Boudník na první okamžiky poté, co letadla narazila do budov mrakodrapů 11. září v roce 2001.V době útoku navrhoval Boudník novou budovu Federálního soudu u Brooklynského mostu v New Yorku a měl povolení k přístupu do federálních budov, tak hned po prvních zprávách o útoku na budovy Světového obchodního centra přispěchal na místo činu.Sanitky a hasiči se řítili kolem Boudníka směrem ke Světovému obchodnímu centru. A sám architekt horečně přemýšlel, jak by mohl pomoci záchranářům pracujícím v ruinách WTC. Druhý den Boudník, stejně jako stovky dalších dobrovolníků, přišel pomáhat hasičům při rozebírání trosek budov.„Když jsem se druhý den po teroristických útocích ocitl v troskách WTC, kde už pracovaly stovky dobrovolníků jako já, protože technika se sem nemohla dostat, upozornil jsem na chaotičnost v činnosti hasičů. Jak se ukázalo, nedokázali se zorientovat v konstrukci budov, nevěděli, kam mají především postupovat při hledání přeživších lidí, jaké nebezpečí a v jakém místě jim může hrozit,“ říká Boudník.Šlo o to, že ti hasiči, kteří dohlíželi na oblast s komplexem WTC a orientovali se v jeho budovách, sem přijeli po teroristických útocích jako první a většinou zahynuli při pádu věží. A nyní zde pracovali hasiči z jiných částí New Yorku a z jiných měst státu New Jersey, a proto pro ně byla ruina budov záhadou.„A pak jsem přišel s nápadem simulovat kolaps budov WTC. Přišel mi průkaz projektového manažera stavby budovy federálního soudu, u kterého jsem před tragédií pracoval. Díky němu se podařilo prorazit do mobilního policejního centra, které se nachází v sousedství zříceniny VTC, a požádat o plány budov WTC, které byly k dispozici pouze v jedné kopii po dobu jedné hodiny. Zkopíroval jsem tyto plány, našel jsem také mnoho fotografií budov WTC, které ještě nebyly zničeny, a přes noc jsem postavil jejich funkční modely,” vzpomíná architekt.Ráno to vše přinesl Boudník k náčelníkům hasičů a společně s nimi se začali „pohybovat“ krok za krokem po simulovaných patrech budov a naznačovali, ve kterých sutinách je ještě možné najít přeživší a ve kterých byli záchranáři v nebezpečí.Dodnes nechápe, proč zrovna on byl první. „Nedokážu na to odpovědět. Ale asi je to souhra náhod. Tím, že jsem pracoval na budově federálního soudu a jako architekt jsem pracoval pro stavební firmu,“ přemítá plzeňský architekt.Právě angažmá ve stavební firmě mu podle jeho slov dalo představu o tom, jak se budovy konstruují a co se s nimi může stát. Nakonec jeho modely zaujaly natolik, že byly přizvány také pro tvorbu simulace pádu budov.Boudník: Spiknutí k podkopání věží WTC v New Yorku nebylo, na vině je palivo letadelJiří Boudník pro agenturu RIA rovněž sdělil, že neexistují žádné důvody pro konspirační teorie o podkopávání věží, na zřícení budov Světového obchodního centra bylo rozhodující hořící palivo letadel, které do nich narazily.Podle architekta se navíc budovy zřítily, a to především kvůli působení leteckého petroleje v letadle, což přispělo k vytvoření ohnivého pekla na mnoha patrech Dvojčat, kardinálně oslabující jejich ocelové konstrukce.Před dvaceti lety narazila dvě osobní letadla unesená teroristy do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku a zcela je zničila. Další letadlo narazilo do budovy amerického ministerstva obrany ve Washingtonu. Čtvrté dopravní letadlo spadlo a zřítilo se poblíž Pittsburghu v Pensylvánii. Podle oficiálních údajů zemřelo 2 753 lidí v New Yorku, 189 ve Washingtonu a 44 v Pensylvánii.

https://cz.sputniknews.com/20210911/kosmonaut-promluvil-o-tom-jak-teroristicke-utoky-z-11-zari-ovlivnily-bezpecnostni-opatreni-15785535.html

Simo Häyhä Konspirace o 9/11 jsou určeny naprostým bezmozkům jako tady na Sputniku. Útok na dvojčata byl již v roce 1993. 1022

Vitoslav Tajny Málo kdo ví, že údajní útočníci byli Arabové nikoliv Afganci, tak proč Američané zaútočili na Afghánistán? Vždyť všichni údajní aktéři útoku byli arabského původu, tak proč zaútočili na Hazary, Paštúni atd. žijící v Afghánistánu? 12

11

new york

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, útok, teroristický útok, tragédie, 11. září, 9/11, smrt, konspirační teorie, hasiči, new york, mrakodrap, vzpomínky, architekt