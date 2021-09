https://cz.sputniknews.com/20210911/dotacni-labyrinty-sefa-ods-petra-fialy-o-nichz-se-nemluvilo-exkluzivni-informace-od-ceskych-medii-15793226.html

Dotační labyrinty šéfa ODS Petra Fialy, o nichž se nemluvilo. Exkluzivní informace od českých médií

Dotační labyrinty šéfa ODS Petra Fialy, o nichž se nemluvilo. Exkluzivní informace od českých médií

Zpravodajský portál Parlamentní listy se soustředil na mimopolitické aktivity opozičního poslance Petra Fialy. Konkrétně se jedná o činnost a financování... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T11:50+0200

2021-09-11T11:50+0200

2021-09-11T11:50+0200

česko

dotace

petr fiala

ods

neziskové organizace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/15793327_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3a32b4b890882ab2fa2483ea50e96d7e.jpg

Předseda ODS Petr Fiala, který je vášnivým kritikem současné vlády v čele s Andrejem Babišem, se plánuje uchopit premiérského úřadu již po letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Lídr volební koalice Spolu, která kromě ODS zahrnuje také opoziční strany TOP 09 a KDU-ČSL, se však aktivně zabývá nejen politikou, ale i dalšími aktivitami. O jedné z nich ve svém novém článku píšou autoři zpravodajského portálu Parlamentní listy, na kterém dnes byl zveřejněn první článek z cyklu věnovaného dotacím spojených s neziskovou organizací Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).Právě tuhle neziskovou organizaci v roce 1993 založil současný šéf ODS Petr Fiala, který je nyní členem její správní rady a také členem vědecké redakční rady CDK. Zmíněná neziskovka se zaměřuje na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost, jak je uvedeno na jejích stránkách, mezi klíčovými cíli organizace je podpora demokratické politické kultury v Česku a prosazování západních hodnot.Zdroje financování CDKZa zmínku stojí i zdroje financování CDK, kterými jsou právě různé státní instituce. Autoři článku na PL s odkazem na údaje z portálu Hlídač státu uvádějí, že CDK za téměř třicet let od data svého založení uzavřela se státem 82 smluv, jejichž celková hodnota je 48 milionů korun, kromě toho dotyčná organizace získala 116 dotací v přibližné hodnotě 28 milionů korun.Dále se v textu věnuje pozornost dotacím od zahraničního resortu, a sice financování projektů spojených s Barmou. Během posledních let několik milionů korun bylo vyčleněno na aktivity zamířené na posílení role a významu ženských a etnických občanských organizací v procesu demokratizace této asijské země.Na konci článku jeho autoři píšou o tom, že v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi kontaktovali členy jihomoravské ODS, kteří nejsou spokojení s aktivitami a mimo jiné i s politickým jednáním současného šéfa občanských demokratů Petra Fialy. Podle jejich slov, o dotacích, které putovaly do CDK, dobře věděli, kromě toho, nebylo to jediným příkladem finančních aktivit Fialova Centra.

https://cz.sputniknews.com/20210911/pirati-maji-dalsi-problem-prazsky-magistrat-zkouma-antimonopolni-urad-kvuli-it-zakazkam-15793063.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dotace, petr fiala, ods, neziskové organizace