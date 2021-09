https://cz.sputniknews.com/20210911/drzi-nas-na-haku-sef-ukrajinskeho-ministerstva-zahranici-promluvil-o-unave-z-evropske-unie-15801866.html

„Drží nás na háku.“ Šéf ukrajinského ministerstva zahraničí promluvil o únavě z Evropské unie

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba si postěžoval na únavu z toho, že se vstup jeho země do Evropské unie zdržuje. Jeho slova cituje portál Glavred. 11.09.2021, Sputnik Česká republika

„Chci, abyste mi správně rozuměli: jsme zastánci reforem a provádíme reformy. Nicméně, jsem, upřímně řečeno, unavený z toho, že nás drží na háku reforem, aby si nemuseli přiznat pravdu - není to Ukrajina, kdo není připraven na cestu do Evropské unie, ale EU není připravena přijmout Ukrajinu,“ stěžoval si.Jak dotyčný dále poznamenal, vztahy mezi Kyjevem a Bruselem nyní vypadají jako „strategická nejistota“. Vstup do organizace podle něj není čistě technickou záležitostí, ale také tou politickou.Ukrajina usiluje o integraci s Evropskou unií a provádí reformy, které Brusel požaduje. EU však opakovaně uvádí, že vstup Kyjeva do organizace je v příštích letech nepravděpodobný. Podle prezidentky Estonska Kersti Kaljulaidové je Ukrajina „ve vzdálenosti několika světelných let“ od splnění kodaňských kritérií nezbytných pro vstup do Evropské unie.Také místopředseda Evropské komise pro hospodářské záležitosti Valdis Dombrovskis zdůraznil, že k zahájení procedury vstupu země do organizace s největší pravděpodobností v příštích letech nedojde.Ruský ministr Lavrov: Kyjev je posedlý myšlenkou vstupu do NATOKyjevské vedení je posedlé myšlenkou vstupu do NATO, taková rétorika z jejich pohledu rozptyluje voliče, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.„To samozřejmě dráždí mysl. Asi jim rozumím. Mají kompletní smůlu s ekonomikou a sociální sférou s tarify, a taková vojenská rétorika, že ‚ jsme v Evropě, jsme vůdci Evropy, potřebujeme NATO, dlouho jsme seděli v této šatně‘, to asi odvádí pozornost voličů a vytváří, z jejich pohledu, nějaké zajímavé novinky,“ dodal ruský ministr.Současně poznamenal, že „kolegové z NATO“ by si měli uvědomit, že taková slovo nejsou do větru a člověk by neměl takové sliby rozhazovat.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 provedla změny ve dvou zákonech, a vzdala se mimoblokového statusu státu. V červnu 2016 byly přijaty další změny, které definují vstup do NATO jako cíl zahraniční politiky země. V únoru 2019 ukrajinský parlament schválil změny ústavy, které zakotvily kurz země na EU a NATO.

