Jak na dokonale nadýchanou bramborovou kaši bez hrudek? Známe tajemství její přípravy

Mohlo by se zdát, že na přípravě bramborové kaše není nic složitého. Co bychom také mohli zkazit na tom, že dáme vařit brambory, poté do nich přidáme mléko a... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak už to tak bývá, existují jisté „nuance“ a maličkosti, o kterých ne každý ví. Ty nám však umožňují, aby bylo jídlo dokonalé a opravdu chutné. Proto jsme si pro vás připravili pár tipů, které se vám rozhodně při přípravě tohoto pokrmu budou hodit.Nejprve si zapamatujte, že pro přípravu bramborové kaše nejsou vhodné drobivé mladé brambory. Těm totiž chybí škrob a výsledná kaše by spíše připomínala hmotu, která bude ve finále tekutá, až slizká.Naopak, pro bramborovou kaši se skvěle hodí brambory s hustou hlízou a hnědou slupkou. Před vařením brambory nenamáčejte, hlízy pořádně oloupejte a brambory nakrájejte na velké kusy. Poté dejte brambory okamžitě do vroucí vody.Skvělé kaše se vám podaří dosáhnout také tehdy, kdy z hrnce po uvaření brambor slijete veškerou vodu.Dokonalou strukturu bramborové kaše vám zase zajistí to, že budete při jejím šlehání pracovat se správným nástavcem.V neposlední řadě nezapomeňte do kaše přidat mléko ohřáté s máslem. Pamatujte ale na to, že by nemělo být studené, jinak bude pyré nepříjemně mazlavé.Naším tipem je také neservírovat připravenou kaši ihned po dovaření. Pyré by se totiž mělo nechat asi 30 minut odstát.Karbanátek jako pokrm číslo 1Pokud přemýšlíte, co zvolit jako hlavní jídlo k bramborové kaši, vězte, že možností máte hned několik. My však doporučujeme šťavnaté karbanátky, které uspokojí mlsný jazyk téměř každého strávníka.Asi každý ví, že je karbanátek pokrm z mletého masa, který lze připravit na několik způsobů a z různých druhů masa. My pro vás máme jeden recept, který si však oblíbí každý!Co se týče surovin, budete potřebovat: 1 ks cibule, 300 ml mléka, 500 g mletého masa, 70 g housky, 1 ks vejce, sůl a koření podle chuti.A ani příprava není nijak složitá. 1. Jako první namočíme housku do mléka asi na 10 minut. Poté pečivo vyždímáme.2. Maso hezky nameleme tak, aby byly karbanátky šťavnaté.3. Sůl, pepř, vejce, nakrájenou cibuli a housku namočenou v mléce společně smícháme. Směs přidáme k masu.4. Poté si připravíme strouhanku. Z mletého masa vytvarujeme velikost a tvar karbanátku a obalíme ho ve strouhance.5. Karbanátky dáme na pánev a smažíme asi 3-4 minuty z každé strany, až je kůrka hezky opečená. Chvilku smažíme i pod uzavřeným víkem.Tip: Karbanátky nesmažte zbytečně dlouho, jinak budou vysušené.A je hotovo! Pokud přece jenom chcete, aby karbanátky vypadaly jako v restauraci, přelijte je rozpuštěným máslem. Máte-li však rádi něco ostřejšího, můžete je ozdobit i jemně nakrájeným česnekem.

