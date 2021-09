https://cz.sputniknews.com/20210911/kosmonaut-promluvil-o-tom-jak-teroristicke-utoky-z-11-zari-ovlivnily-bezpecnostni-opatreni-15785535.html

Kosmonaut promluvil o tom, jak teroristické útoky z 11. září ovlivnily bezpečnostní opatření

Kosmonaut promluvil o tom, jak teroristické útoky z 11. září ovlivnily bezpečnostní opatření

Stráž Johnsonova vesmírného střediska (patří do složení NASA) zesílila po teroristických útocích z 11. září 2001 bezpečnostní opatření, v samotném Houstonu ale... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T08:34+0200

2021-09-11T08:34+0200

2021-09-11T08:34+0200

svět

usa

teroristický útok

11. září

new york

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/713/46/7134618_0:55:1992:1176_1920x0_80_0_0_46112b6ba6802cb80061cae3f97ed293.jpg

Řekl to v rozhovoru pro Sputnik ruský kosmonaut, Hrdina Ruska Fjodor Jurčichin, který se v těchto dnech před 20 lety připravoval v USA na let v americkém shuttlu.„První závěry z tragédie byly učiněny velmi pohotově, hned v prvních dnech. Johnsonovo vesmírné středisko se nachází daleko od míst teroristických útoků, všichni se navzájem znají, žádné nepovolané osoby tam nikdy nebyly. Nehledě na to zavedla bezpečnostní služba ihned nové dotazníky, které museli vyplnit všichni zaměstnanci Johnsonova střediska, včetně ruské delegace. Žádali nás, abychom změnili hesla na počítačích, přičemž na zcela nová, složitější a delší. Bezpečnostní opatření se pak zesilovala několik měsíců,“ řekl kosmonaut.Ve městě ale žádné znatelné zesílení bezpečnostních opatření nebylo. „Všude bylo ticho a klid jako dříve,“ řekl Jurčichin.Rána zasazená samolibostiTeroristické činy z 11. září roku 2001 byly ránou zasazenou samolibosti Američanů, v konečném důsledku ale národ stmelily, řekl Jurčichin.Podle jeho slov se v prvních dnech život v USA jako by zastavil. „Byli jako v knokautovaní,“ řekl kosmonaut.Jak však řekl Jurčichin, překvapilo ho, jak teroristický útok stmelil národ. „Zapůsobilo na mne velkým dojmem, jak tomu odolávali,“ řekl.Před téměř 20 lety, 11. září roku 2001, došlo k jednomu z nejhroznějších teroristických činů v dějinách lidstva. Teroristé namířili dvě unesená dopravní letadla na věže WTC v New Yorku, třetí letadlo zasáhlo budovu Pentagonu ve Washingtonu, čtvrté spadlo ve státě Pensylvánie. Podle oficiálních údajů zahynuly asi tří tisíce lidí.

https://cz.sputniknews.com/20200911/ubos-blaha-11-zari-je-symbolem-statisicu-nevinnych-lidi-kteri-neumirali-v-americe-ale-kvuli-americe-12504616.html

https://cz.sputniknews.com/20210904/biden-naridil-odtajneni-dokumentu-o-teroristickem-utoku-z-11-zari-15716535.html

Réunion Měli se tam v té nenormálně fungující zemi ptát CIA a FBI, proč útok naplánovaly a hned je dát k soudu. Cinty blinty jsou na nic. To je jako čerpat z omezeného a jednoduššího Stev.Seagala, když je známo, že má v politice černobílé vidění. Nebo se ptát toho se 158 mozkovými, vzájemně nepropojenými mozkovými buňkami, jestli má existence EU pozitivní smysl. Nebo se ptát nesocializovaného K. Olinky na věci z globalistiky. 0

1

usa

new york

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, teroristický útok, 11. září, new york