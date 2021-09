https://cz.sputniknews.com/20210911/kulhanek-chce-poslat-45-milionu-korun-na-pomoc-afghanistanu-taliban-penize-nezneuzije-ujistuje-15802671.html

Kulhánek chce poslat 45 milionů korun na pomoc Afghánistánu. Tálibán peníze nezneužije, ujišťuje

Ještě před tím než se moci v Afghánistánu chopil Tálibán*, vláda schválila vyčlenění 40 milionů korun na pomoc zemi pro letošní rok. Polovina prostředků byla určena pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond, který spadá pod přímý dohled Světové banky. Peníze měly jít na zemědělství, rozvoj venkova a vzdělávání.Další polovina byla vyčleněna na podporu afghánských obranných a bezpečnostních sil, stejně tak i na pokrytí bezpečnosti v Kábulu pro ochranu české diplomatické mise. Po nástupu Tálibánu a dočasném zavření ambasády již tato pomoc není aktuální.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ale nyní navrhuje poslat všechny peníze na humanitární pomoc. Původní částku chce resort navýšit o dalších pět milionů korun. Návrh ještě musí schválit vláda. Podle něj je to efektivní cesta i v boji proti nelegální migraci.Dříve se Kulhánek vyslovoval pro dialog z Tálibánem. Podle něj je to jediná cesta, jak předejít humanitární katastrofě, nekontrolované migraci i tomu, aby se z Afghánistánu opět nestala základna pro teroristy. Stejného názoru je i šéf sociálních demokratů, ministr vnitra Jan Hamáček. Proti jednání s Tálibánem se naopak vyslovoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle něj by to měli dělat zástupci EU a NATO.Situace v AfghánistánuSituace v Afghánistánu nabrala dramatický spád, kdy na konci srpna západní vojska opustila zemi. Ještě před tím, než byli evakuováni cizí občané a afghánští spolupracovníci, Kábul a zbytek země ovládli tálibové. Centrem odporu se stalo údolí Pandžšír, kde byl pod vedením bývaléhoviceprezidenta AnrulláhaSáliha a synalegendárního polního velitele Ahmada Šáha Masúda shromážděn zbytek afghánské armády a protitálibánských milicí. Nicméně, Tálibán prohlašuje, že údolí dobyl. Odboj to ovšem odmítá a tvrdí, že se mu stále daří kontrolovat část území.Radikální hnutí v úterý představilo novou vládu. Většinu nejdůležitějších portfejů získali právě tálibové. Kromě toho seministrem vnitra stal Siradžuddín Hakkání – jeden z nejhledanějších teroristů na světě, šéf a syn zakladatele obávané Hakkáního sítě*, která má na svědomí největší sebevražedné útoky na zahraniční vojáky i civilisty.Každopádně složení afghánské vlády je prozatímní, nikoli trvalé, řekl na tiskové konferenci mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.

