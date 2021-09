https://cz.sputniknews.com/20210911/lacina-nebo-hratelna-pagacova-se-ukazala-v-odvaznych-satech-a-sklidila-rozporuplne-reakce-15794844.html

Laciná nebo hratelná? Pagáčová se ukázala v odvážných šatech a sklidila rozporuplné reakce

Česká herečka a moderátorka Patricie Pagáčová poslední dobou stále více šokuje své fanoušky. Čím? Především odvážnými looky a netypickými otfity. Výjimku... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Spousta fanoušků se shodla na tom, že mateřství jako takové Patricii velmi prospělo. Nejen, že jí přihrálo do karet bujnější poprsí, ale tak nějak celkově Patricie „rozkvetla“. Navíc má jen pár měsíců po porodu naprosto skvělou postavu, kterou by jí mohl leckdo závidět.A i když se jednalo o nejoblíbenější look samotné herečky, lidé takové nadšení nesdíleli. Vzkazovali jí totiž, že to vůbec není ona. „Tohle nejsi ty,“ uváděli.A i další komentáře zněly podobně: „Mně se to taky moc nelíbí. Hlavně ty šaty teda. Není to kritika, jen názor. Každému se líbí něco jiného.“Někteří dokonce hovořili o tom, že to není vhodné oblečení pro maminku malého miminka. „No, tohle už je trochu laciné,“ stálo v dalším komentáři.V neposlední řadě se ozvalo, že Pagáčová patří mezi ženy, kterým nejvíce sluší přirozený look.Jiní ale byli naopak jejím vzhledem a outfitem nadšeni. „Sexy mama,“ vzkázala jí dokonce zpěvačka Dara Rolins.A žasli i ostatní. „Tedaaaaa,“ dodala herečka Alice Bendová.Fanoušci jí pak vzkazovali, jaká je kočka a že je opravdu „dělo“.Další se zaměřili na její přednosti: „To jsou nárazníky, dobrá mamina. Hratelná!“Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

