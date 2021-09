https://cz.sputniknews.com/20210911/lekarka-uvedla-jake-jsou-nejzdravejsi-zpusoby-pripravy-masa-15785987.html

Lékařka uvedla, jaké jsou nejzdravější způsoby přípravy masa

Lékařka uvedla, jaké jsou nejzdravější způsoby přípravy masa

11.09.2021

Masové pokrmy zaujímají v tradiční české kuchyni a v každodenním jídelníčku Čechů poměrně důležité místo. Mnoho z nás totiž ctí tradici typicky českých obědů během víkendových dní, za což lze jistě považovat například řízek se salátem, vepřo knedlo zelo či svíčkovou. Asijat Chačirovová poradila, jak maso připravit co nejzdravěji.Oblíbený způsob přípravy masa na otevřeném ohni je také dobrou volbou, pokud jsou splněny určité podmínky.„Otevřený oheň je mnohonásobně lepší než smažení na oleji. Hlavní je použít správnou marinádu, aby v ní nebyla majonéza," domnívá se Asijat Chačirovová. Podle ní se ale takto připravené maso může jíst maximálně jednou týdně.Někteří lidé považují červené maso obsahující bílkovinu myoglobin za škodlivé, pokračovala dietoložka. Obvykle se jedná o skopové, hovězí, vepřové a další druhy červeného masa.Zároveň doporučuje jíst červené maso maximálně dvakrát až třikrát týdně.Pojmy jako „letní“ a „zimní“ maso nemají podle odbornice na výživu žádné opodstatnění. Při výběru masa by se člověk neměl řídit ročními obdobími, uzavřela odbornice v rozhovoru pro rádio Sputnik.Kolik jíst masaNěkteří odborníci na zdravou výživu doporučují vyhýbat se takzvanému červenému masu. Proč je tento produkt zdravý a proč může být naopak škodlivý, vysvětlila v rozhovoru pro rádio Sputnik doktorka lékařských věd, odbornice na výživu a gastroenteroložka Irina Běrežná.Různí odborníci považují za „červené“ různé druhy masa. Podle doktorky Běrežné by se tak mělo nazývat hovězí a jehněčí maso. V těchto produktech se nachází podle jejích slov mnoho užitečných látek. Je to především železo, selen, vitamíny skupiny B a esenciální polynenasycené mastné kyseliny, které jsou potřebné k podpoře imunitního, centrálního nervového a svalového systému.Například denní norma železa se nachází v malém kousku červeného masa, uvedla lékařka. Abyste získali tuto normu z rostlinné stravy, budete muset sníst tři kilogramy jablek se zelenou slupkou nebo kilogram pohankové kaše.V průměru je podle jejích slov pro zdravého člověka naprosto bezpečné sníst až 400–500 gramů červeného masa týdně. Lidé s nadváhou, vysokým cholesterolem a chorobami kardiovaskulárního systému by se však měli vyhýbat tučným druhům červeného masa, upozornila odbornice na výživu.

Vladimír Štumpa Naložit na 2 hodiny do piva a pak dusit, napařovat. Nesolit. Ne smažit nebo udit. To je pro trolly a Steva Segala. 2

❌➗➖➕ Běžné vaření neznamená se s jídlem zbytečně moc párat, ale co nejlépe a nejjednoduše udělat co nejchutnější jídlo. Kuře už jenom griluji. Kupuji jedině celá dobrá bio kuřata a žádné zmražené. Příprava je velmi jednoduchá, do vnitřku kuřete vhodím dobré koření, nebo když mám náladu tak tam nacpu nádivku a napíchnu to na rožeň. Když se kuře v grilu točí a prohřeje, tak to namažu olejem s přísadou koření, což tu kůži udělá velmi chutnou. Kuře se pak točí kolem dvou hodin a ke konci v grilu nastavím silnější žár ze shora, což tu kůži udělá opravdu labužnickou. (to neznamená křupavou, ale prostě příjemně jemnou a chuťovou). Kuřecí prsa pak nechám vychladnout a dám je do lednice a jelikož mají vláknité maso, tak je později jenom ohřívám a jím je s bramborovými hranolky a s domácí majonézou a k tomu rajče. Hranolky vyndám z oleje do zeleninové odstředivky a roztočím, což hranolků zbaví přebytečného oleje. (doporucuji ;-). 👍🥂. Dneska a zítra bude zase nedělní bašta 🍅🍟🍗🍽️ 2

