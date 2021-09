https://cz.sputniknews.com/20210911/madarske-vojenske-letadlo-se-postaralo-o-poradny-srumec-v-rakouskem-vzdusnem-prostoru-15800928.html

Maďarské vojenské letadlo se postaralo o pořádný šrumec v rakouském vzdušném prostoru

Maďarské vojenské letadlo se postaralo o pořádný šrumec v rakouském vzdušném prostoru

Rakousko ostře zareagovalo na manévr letadla NATO, které začalo neočekávaně manévrovat ve vzdušném prostoru země. Neplánovaný manévr maďarského letadla vyvolal... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T22:08+0200

2021-09-11T22:08+0200

2021-09-11T22:08+0200

svět

letadlo

maďarsko

rakousko

letectvo

c-17

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/12636266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0f6926bac23a5fd8bcc83240f759557.jpg

Rakousko odstartovalo dvě své stíhačky Eurofighter, aby zachytily maďarský vojenský letoun a vyvedly ho ze vzdušného prostoru země. Rakouské ministerstvo obrany tento incident označilo za „masivní ohrožení bezpečnosti letového provozu“.Nic podobného se v Rakousku za posledních 20 let nestalo, uvedl mluvčí rakouského ministerstva obrany Michael Bauer pro rakouská média. Kritizoval přitom kapitána letadla slovy o tom, že se choval „jako řidič jedoucí na dálnici v protisměru“.K neplánovanému manévru ve vzdušném prostoru Rakouska došlo při plánovaném letu maďarského čtyřmotorového stroje C-17. Letoun měl povolení pro přelet rakouského vzdušného prostoru, piloti ovšem znenadání začali měnit výšku. Z povolené letové hladiny od 10 do 11 tisíc metrů začali klesat a při letu u města Salzburg se nacházeli ve výšce pouze 1 tisíc metrů.Nepovolené chování posádky letadla zalarmovalo pohotovost rakouské armády, která vyslala stíhačky, aby letadlo zachytily.Důvody náhlého prudkého klesání maďarského vojenského letadla zůstávají podle rakouských médií stále nejasné. Ani NATO, ani Maďarsko se k případu zatím nevyjádřily.Podle informací rakouského ministerstva obrany dochází k narušení vzdušného prostoru země třicetkrát až padesátkrát ročně. Nehledě na to je výše popsaný případ, podle slov ministerstva, mimořádný. Bauer přitom varoval, že toto chování pilotů bude mít pravděpodobně „diplomatické následky“.Rakousko je země, která není členkou NATO, ačkoli je obklopena zeměmi NATO. Rakousko má také ve svém zákonodárství speciální body, které mu znemožňují, aby na jeho území byly cizí vojenské základny.C-17Letoun C-17 je velkokapacitní čtyřmotorový stroj americké výroby. USA a země NATO ho používají pro dálkovou přepravu těžkých nákladů. Tento stroj byl také použit při evakuaci lidí z kábulského letiště, když USA ve spěchu zemi opouštěly.

https://cz.sputniknews.com/20210911/ruska-stihacka-mig-31-zachytila-letadlo-norskeho-vojenskeho-letectva-nad-barentsovym-morem-15800105.html

https://cz.sputniknews.com/20210911/peklo-mraky-prachu-a-krev-na-ulicich-aneb-co-se-delo-v-new-yorku-pred-20-lety-11-zari-15794132.html

Červenáček Buď to bylo tak ze strany magorstva naplánováno, nebo nebyl pilot v pohodě. Jestli mu nenabídl sexospolupráci a tanga sexoalternativní nedebil K.Olinka🚾 a nezaslal mu fotečku obou svých pohlaví. 🐸🐸🐸🐸 0

1

maďarsko

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, maďarsko, rakousko, letectvo, c-17