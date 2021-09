https://cz.sputniknews.com/20210911/merkelova-oznacila-situaci-s-uprchliky-na-hranicich-s-beloruskem-za-hybridni-utok-15801728.html

Merkelová označila situaci s uprchlíky na hranicích s Běloruskem za „hybridní útok“

Merkelová označila situaci s uprchlíky na hranicích s Běloruskem za „hybridní útok“

Německá kancléřka Angela Merkelová jednala s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Na společné tiskové konferenci, která proběhla v sobotu 11: září

Téma nelegální migrace nemohla opomenout ani Angela Merkelová.Připomeňme, že již dříve, konkrétně 7. září, bylo oznámeno, že Severoatlantická aliance (NATO) vyslala na žádost Vilniusu do Litvy speciální tým pro boj s hybridními hrozbami.Ještě o něco dříve, 30. srpna, vyšlo najevo, že Polsko na pozadí migrační krize vyšle do Litvy své policisty, aby střežili hranici. I tehdy se poznamenávalo, že se tak stalo na žádost Vilniusu.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době informují o nárůstu počtu nelegálních migrantů zadržených na hranicích s Běloruskem. V souvislosti s tímto problémem Litva na začátku července vyhlásila extrémní situaci na státní úrovni, a také začala stavět zeď. Lotyšské úřady zavedly mimořádnou situaci do 10. listopadu, a to kvůli přílivu nelegálních migrantů. V Polsku ohlásili stavbu plotu na hranici s Běloruskem. Země zároveň obviňují Minsk z hybridního útoku.Nicméně, předseda parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy Andrej Savynych v rozhovoru pro deník Izvestija poukázal na to, že je jeho republika v otázce migrace tranzitní zemí, a že tok nelegálních přistěhovalců, který je pozorován v poslední době, vznikl mimo jiné kvůli akcím kolektivního Západu.

STEV.SEAGAL Za ten exodus islámských ekonomických migrantu a džihádistu může jedině Západ, včetně USA, NATO a EU co podporují teroristy ISIL, Al-Kajdá, Talibán, Fronta an Nusrá, UČK, Pravý sektor, prapor Azov a banderovské fašisty na Ukrajině !!! Je to záměrné a zločinné s plánem vyvraždění 90% lidí na světě a je jen škoda, že nemohu dát tady odkaz, který to dokazuje !!! Světu Mír - ANO !!! Válkám a terorismu - NE!!! 1

jopo00 Takže 200 migrantov z Bieloruska je hybridný útok, a niekoľko miliónov migrantov do EÚ je "wir schafen das". 0

