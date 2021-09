https://cz.sputniknews.com/20210911/nemecka-kanclerla-merkelova-a-polsky-premier-morawiecki-diskutovali-o-plynovodu-nord-stream-2-15800484.html

Německá kancléřla Merkelová a polský premiér Morawiecki diskutovali o plynovodu Nord Stream 2

Oba státníci se postupně vyjadřovali k dané otázce. Německá kancléřka Angela Merkelová například uvedla, že Německo podporuje Nord Stream 2, ale „jsou nutné záruky“ v souladu se zákony v EU a o prodloužení dohody o tranzitu plynu s Ukrajinou po roce 2024. Co říci měl k věci ale také polský premiér.Řeč přišla i na to, že polský premiér považuje za povinné zaručit tranzit ruského plynu přes Polsko a Ukrajinu.Podle jeho slov je zárukou, aby se takové věci zabránilo, tranzit plynu přes Polsko a Ukrajinu. To prý sníží možnost „zastrašování“ z Ruska, a to jak toho cenového, tak i toho z politického hlediska.Německá kancléřka následně potvrdila záměr Berlína udržet Kyjev v postavení evropského partnera při tranzitu ruského plynu.Dotyčná dále podotkla, že účast Evropské komise by měla být zvážena v kontextu certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jakožto nezávislého provozovatele Nord Stream 2.Dodala také, že německo-americká dohoda podle ní slouží jako záruka, že Rusko nebude využívat energii jako „hybridní zbraň“.Připomeňme, že společnost Nord Stream 2 AG plánuje zprovoznit plynovod Nord Stream 2 do konce roku 2021. Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje ve středu uvedla, že Gazprom hodlá zahájit dodávky tímto potrubím již od 1. října.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod vedoucíz Ruska do Německa s celkovou roční kapacitou 55 miliard metrů krychlových. Proti projektu aktivně vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů z tranzitu, a také USA, které mají zájem o protlačení svého LNG do Evropy. Jisté výhrady má ale i řada evropských zemí, včetně Polska.USA v prosinci 2019 uvalily na plynovod sankce, v důsledku čehož byla stavba potrubí na rok pozastavena. Německo a Spojené státy vydaly v létě společné prohlášení, které hovoří o opatřeních na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílech na ochranu klimatu. Formuluje řadu podmínek pro provoz Nord Streamu 2.Strany také uvedly, že jev zájmu Ukrajiny a Evropy pokračovat v tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Berlín se navíc zavazuje využít všechny dostupné „páky“ k usnadnění prodloužení dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem až na 10 let, včetně jmenování zvláštního vyslance na podporu těchto jednání.Ruské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Moskva je připravena pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu, ale poznamenala, že to závisí na mnoha faktorech, včetně objemu budoucích evropských nákupů.Zároveň Rusko opakovaně vyzvalo všechny, aby přestali Nord Stream 2 zmiňovat v kontextu jakékoli politizace, protože se jedná o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.

