Pentagon se zmýlil při zjištění cíle leteckého útoku, kdy zareagoval na teroristický čin v Kábulu

Pentagon se zmýlil při zjištení cíle leteckého útoku, kdy zareagoval na teroristický čin v Kábulu

Při leteckém útoku, který provedly USA v Kábulu 29. srpna, mohl být omylem zavražděn nikoli terorista, ale pracovník americké neziskové organizace, který žádal... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Koncem srpna 13 amerických vojáků a desítky místních obyvatel zahynuli při výbuchu na kábulském letišti, z něhož se prováděla evakuace. USA obvinily z tohoto útoku skupinu Islámský stát – Vilayat Khorasan (v Rusku zakázán) a zlikvidovali dva její příslušníky za pomoci dronu. Podle tvrzení Pentagonu převáželo auto, které dron zničil, velké množství výbušniny, a byla to bezprostřední hrozba pro kábulské letiště. Televizní stanice CNN později oznámila, že při útoku zahynulo devět civilních obyvatel, včetně šesti dětí. Mluvčí Pentagonu John Kirby přitom prohlásil, že američtí vojáci nepochybují o tom, že cíl byl zvolen správně. Informaci o smrti pokojných obyvatel ve Washingtonu nekomentovali.NYT zpochybnil verzi Pentagonu a odvolal se přitom na videozáznamy a na interview s kolegy zahynulého řidiče, a také s jeho rodinnými příslušníky v Kábulu. Podle informace NYT, zabitým řidičem byl Zemari Ahmadi, který již dávno spolupracoval se skupinou pomáhající USA, a v den útoku jel autem služebně.Podle informace NYT pracoval Ahmadi jako inženýr pro jednu kalifornskou společnost, žádal o azyl v USA pro sebe a svou rodinu, a čekal na rozhodnutí. Novináři zrekonstruovali průběh událostí: ráno zavolal Ahmadimu jeho vedoucí a poprosil, aby mu přivezl notebook. Jel autem do práce, vojáci ale usoudili, že bílý sedan odjel z domu, který považovali za útočiště teroristů. Jak tvrdí list, po celý den kroužil nad autem dron. Příbuzní zahynulého muže v besedě s novináři popírali jeho styky s teroristy, a to, co považovali vojáci za podezřelou aktivitu, byla rutina jeho pracovního dne.NYT také píše, že Ahmadi nakládal do auta nikoli bombu, ale kanystry s vodou, aby je odvezl své rodině.Mluvčí Pentagonu John Kirby, když komentoval pro Sputnik informaci listu The New York Times, prohlásil, že letecký útok byl proveden na základě „dobré výzvědné informace“ a pomohl odvrátit hrozbu pro letiště. Zároveň uznal, že hodnocení výsledků útoku nebylo zatím ukončeno.

Genadij . Kdo pracuje Ameriku, pracuje pro vrahy. Jak prosté... 6

bob sprava pre ovce je ze USA lutuje ale sa pomylilo, kazdy triezvo rozmyslajuci si prelozi oznamenia USA - potrebovali zahladit stopy dotycny vedel prilis vela a cez neho by mohli taliby vyjst na dalsich ludi tak ho jednoducho "ubrali" zo sceny .... 3

