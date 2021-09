https://cz.sputniknews.com/20210911/pirati-maji-dalsi-problem-prazsky-magistrat-zkouma-antimonopolni-urad-kvuli-it-zakazkam-15793063.html

Piráti mají další problém: Pražský magistrát zkoumá antimonopolní úřad kvůli IT zakázkám

Vedení pražského magistrátu v čele s primátorem města Zdeňkem Hřibem (Piráti) si vzal na paškál Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kvůli podezření... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Portál Blesk informuje s odkazem na vlastní zjištění, že magistrát rozdával některé zakázky takzvaně „z ruky“, bez soutěže, opakovaně úzkému kruhu firem, a tak konečný součet peněžních objemů místy i násobně převyšuje maximální povolenou částku 2 miliony korun. V průběhu devíti měsíců radnice vedená Piráty takto rozdělila 60 milionů korun.Jedná se o společnosti System boost, a. s., která v průběhu devíti měsíců dostala 4 zakázky „z ruky“ o celkové hodnotě přes 4,5 milionu korun. Další společností je IT Consult Solution, s. r. o, ta dostala 3 zakázky „z ruky“ o hodnotě přesahující 2,8 milionu korun. Dalšími firmami, na něž portál poukazuje, jsou Delta Advisory, a. s. či Yogen, s. r. o. Obě společnosti měly získat několik zakázek v hodnotě celkově přesahující 2,5 milionů korun každá.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže situaci vyšetřuje pro podezření z dělení veřejných zakázek. Všechny zakázky mají shodný popis činnosti: „peníze magistrát vynaložil na projektové řízení pro digitalizaci agend a administrativní podporu projektového managementu“, píše Blesk.„Za tabulkové platy je bohužel v dnešní době prakticky nemožné získat na úřad nové kvalifikované pracovníky v oblasti IT, a proto je nutné na tyto činnosti využívat také externích služeb,“ cituje portál slova Zdeňka Hřiba, který dále uvedl: „S využitím externích projektových manažerů jsou řízeny například projekty elektronických žádostí o dotace v kultuře, software pro pohodlnější vyřizování dopravních přestupků, platební brány pro platbu poplatků kartou, Portálu Pražana, a dalších systémů pro vnitřní procesy magistrátu.“Martin Švanda, tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, potvrdil, že vyšetřování se skutečně týká možného dělení veřejných zakázek, a to na základě podnětu, který obdržel.Chaos v PrazeV hlavním městě v současné době kulminuje kritická situace s dopravou. V této souvislosti primátorovi Zdeňku Hřibovi napsal dopis prezident republiky Miloš Zeman, podle něhož má katastrofální dopravní situace v Praze celorepublikový význam.Zeman v dopise hovoří o „amatérském přístupu“ k plánování oprav pražských silnic, či dokonce o „záměrném diletantství“, jehož terčem jsou řidiči osobních vozů. „(…) hlavní město je naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním,“ myslí si prezident a dodává: „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná.“„Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný,“ uvedl Zeman v dopisu Hřibovi.

Červenáček

Americký novinář Erik Best, pravil: "Kdyby Piráti vyhráli volby a premiérem se stal feťák Bartoš, tak počítejte s tím, že :- nejdřív by likvidovali vše, co zavedlo ANO. např. valorizaci důchodů a vrácení jejich výší na dobu před rokem 2017.- dále by legalizovali svoji milici ANTIFA, která by rozpoutala v republice peklo. Byla by nad policií. - a konečně by došlo k tomu, k čemu se zavázali u George Söroše, t.j. zaplavit republiku ilegálními migranty.- a nejen to, definitívně by odstranili Benešovy dekrety, aby začala konečná likvidace českých zemí.Tomu všemu má předcházet mlha o jakési digitalizaci. Nemohou přece ihned odhalit své plány. Jak by to tu mělo vypadat, vidíme v Praze, kde je primátorem Pirát Hřib.Důchodci by měli být lovnou zvěří, bez jakýchkoli práv a pokud bydlí sami, měli by se starat o migranty. Měli by být ponižováni a šikanováni mládeží, všude kde se objeví. V obchodech, lékárnách a pod.Zavázali se u Söroše k likvidaci Slovanů a začali by u těch bezbranných důchodců.

