„Posloužil jsi k bagatelizaci homofobie v ČR.” Bloger Kovy podpořil Petra Fialu a schytal to

Bloger a youtuber Karel Kovář, známý pod svým pseudonymem Kovy, to schytal na sociálních sítích za to, že se zastal předsedy ODS Petra Fialy. Ten hovořil o... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

„Fiala obdivuje britský konzervatismus, na rozdíl třeba od (britského expremiéra – red.) Camerona nepodporuje manželství stejnopohlavních párů. Ok. Ve svém názoru je konzistentní, já s ním sice nesouhlasím, ale respektuju ho, ačkoli je napsán jakože drsňáckou PRštinou. Laciné? Ano. Homofobie? V žádném případě,“ prohlásil Kovy na svých sociálních sítích. Reagoval tak na slova předsedy ODS Petra Fialy o tom, že je „přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím“.„Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání. Tak to prosím taky respektujte,“ napsal předseda ODS ve své knize Petr Fiala od A do Z v kapitole Rodina.„Tradiční‘“ rodinu musí společnost v zájmu svého přežití chránit. Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte,” dodal.Kovy to za svůj postoj vůči Petru Fialovi schytal od svých sledujících. A to nehledě na to, že sám se profiluje jako homosexuál.„Hele, já chápu, že v posledních několika letech jsou tvým primárním zdrojem obživy finance a publicita korporátního původu a dokázal bych i pochopit, proč díky tomu můžeš podporovat SPOLU. Ale omlouvat text, kterej říká, že stejnopohlavní rodina je méně než heterosexuální rodina, to je trochu moc,“ reagoval na Kovyho uživatel Stadislav.Podle uživatele Jana Vojtíška Kovář svým tweetem pomohl k bagatelizaci homofobie v České republice.„Gratuluju. Fiala tě s radostí retweetnul, takže jsi mu posloužil k bagatelizaci homofobie v Česku a dodal jeho diskriminaci kus legitimity. Doslova píše, že homosexuálové jsou nepřirození a "sahají mu na rodinu", je homofobní naprosto bezesporu a respekt si fakt nezaslouží,“ prohlásil na svém Twitteru uživatel Vojtíšek.Jiný uživatel, Petr Šindelář, označil diskuzi okolo tématu stejnopohlavních párů za „masakr“.„Tahle diskuze je docela masakr. Stovky generací našich babiček a dědečků uzavírali TRADIČNÍ manželství, NORMÁLNĚ souložili, plodili děti, aby dali vzniknout současné generaci, která křičí, že TRADIČNÍ a NORMÁLNÍ rodina je každá rodina, i ta homosexuální, a kdo říká opak, je homofob,” myslí si.Fialova knihaPetr Fiala v úterý zveřejnil knihu, ve které popsal svůj pohled na různé oblasti veřejného života. Jedná se prý o „takové pravdy okamžiku“.„V té spontánnosti a nesystematičnosti odpovědí se možná přece jen trochu ukazuje, co si myslím, co jsem dělal a jaký jsem. Pokud se o mně chcete dozvědět trochu víc, přeji příjemné čtení,“ doprovodil příchod své knihy Petr Fiala.Politik mimo jiné popsal svůj postoj ohledně alkoholu, Jamese Bonda, dovolené, fotbalu, gastronomie a také například jazzu. Ale nejvíc kontroverze vyvolal právě jeho postoj k manželství a rodině.„Rozbíjená, zpochybňovaná, nahrazovaná, ale přesto přirozená, základ našeho života, společnosti, součást lidského světa, která dává životu smysl. Rodina je pro mě důležitá, jsem vděčný svým rodičům, jakou rodinu vytvářeli, a se svou ženou a svými dětmi se snažím o totéž. Věřím v rodinu, kterou společně zakládají muž a žena. Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím,” uvádí v knize mimo jiné předseda ODS.

volby, politika, youtube, kovy, petr fiala, homosexualita