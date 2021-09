Prezidentka Čaputová získala ocenění pro právničky, v poděkování mluvila o afghánských ženách

https://cz.sputniknews.com/20210911/prezidentka-caputova-ziskala-oceneni-pro-pravnicky-v-podekovani-mluvila-o-afghanskych-zenach-15800793.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová získala cenu Justitia Awards, kterou uděluje organizace Women in Law Initiative se sídlem ve Vídni. Jak informoval mluvčí hlavy... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Ceny Justitia Awards udělili během slavnostní ceremonie ve třech kategoriích: mezinárodní vůdkyně, akademické ocenění a ceny pro mladé výjimečné právničky. Prezidentka byla nominována v první kategorii, do které organizátoři vybrali nejtalentovanější a nejvlivnější právničky, které zásadním způsobem mění společnost díky své erudici a inovativnosti. Jde o ocenění pro výjimečnou ženskou právnickou osobnost roku.Prezidentka v děkovném video-proslovu uvedla, že ocenění je pro ni více závazkem než odměnou.Nezisková organizace Women in Law Initiative je členem Evropské asociace právniček. Vznikla v roce 2018 jako trvalé pokračování mezinárodní konference Women in Law Conference, která se poprvé konala v roce 2019. Je platformou pro diskusi a výměnu informací a zkušeností v nejrůznějších ekonomických a společenských oblastech, kde se uplatňuje právo. Prosazuje zlepšení pozice žen v právnických profesích a podporuje ženské prvenství v této oblasti. Spojuje právničky nejen z právní praxe, ale také z oblasti právní teorie a akademických institucí.Ocenění Justitia Awards byly poprvé uděleny loni, když byly za celoživotní dílo oceněny dvě ženské právnické osobnosti, a to dlouholetá úspěšná právnička a bývalá prezidentka Law Society of England and Wales Christina Blacklaws a bývalá rakouská kancléřka a zároveň bývalá předsedkyně rakouského ústavního soudu Brigitte Bierlein. Tento rok byla v této kategorii vedle prezidentky SR nominována přísedící soudkyně Nejvyššího soudu USA Sonia Sotomayor a soudkyně Odvolacího soudu USA Ann Claire Williams.Již dříve bylo oznámeno, že prezidentka Zuzana Čaputová by měla vystoupit se zprávou o stavu republiky na schůzi parlamentu, která začne ve čtvrtek 16. září. Mluvčí prezidentky koncem června tohoto roku informoval, že požádala předsedu parlamentu Borise Kollára (Jsme rodina) o zařazení jejího vystoupení na zářijovou schůzi.

