Ruská stíhačka MiG-31 zachytila letadlo norského vojenského letectva nad Barentsovým mořem

Ruský stíhací letoun MiG-31 vzlétl nad vodami Barentsova moře za účelem doprovodu námořního hlídkového letadla P-3 Orion norského vojenského letectva... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Posádka ruského letadla MiG-31 identifikovala vzdušný cíl a následně letoun vzlétl do vzduchu, aby zabránil narušení ruské státní hranice. Poté, co se cizí vojenský letoun otočil, se ruská stíhačka vrátila na svou domovskou základnu.Uvádí se, že let ruské stíhačky byl uskutečněn v přísném souladu s mezinárodními pravidly využití vzdušného prostoru. V poslední době byla zaznamenána zvýšená aktivita průzkumných letounů a bezpilotních letadel poblíž ruských hranic. Ministerstvo obrany RF opakovaně žádalo západní státy, aby přispěly ke snížení napětí v této oblasti, avšak marně.Incident z létaV červenci jsme informovali o tom, jak stíhačka ruského letectva Su-27 doprovodila nad Baltem německou stíhačku F-4.Nad Baltským mořem byl tehdy nalezen vzdušný cíl přibližující se k ruským hranicím. „Pro identifikaci cíle a neumožnění narušení státní hranice Ruska byl do vzduchu vyslán stíhací letoun Su-27 z pohotovostní jednotky protivzdušné obrany sil Baltské flotily,“ uvádělo Národní centrum řízení obrany Ruska.Ruská stíhačka německý stroj doprovodila. Poté, co se F-4 otočila směrem od hranic Ruska, se ruský stroj vrátil na svoji stálou základnu. „Let ruské stíhačky byl proveden přísně podle pravidel využívání mezinárodního vzdušného prostoru. K narušení ruské hranice nedošlo,“ sdělili ve zprávě.Ruská stíhačka MiG-31V březnu dva ruské stíhací letouny MiG-31 poprvé přeletěly nad severním pólem s dotankováním paliva ve vzduchu.Let se uskutečnil v rámci komplexní expedice Umka-21.

Červenáček Norská stíhačka to zkusila. Jako zdejší trollové zkoušejí uspět se siondiskusí. Je to marný, je to marný . .. 🐸🐸🐸🐸 15

bob ako poznam Norov, a aj moznosti norskej "marodky", pilot si vezme mesiac marodku za utrpenu psychycku traumu... tu je bezne ak Vam daju vela prace ze si mozete vziat volno zo stressu....hold....ten to bde dlho predychava ze to vysla na neho... 9

