Šéfkuchař prozradil netradiční recepty ukrajinského boršče

Recept tradičního ukrajinského boršče zůstává neměnný po staletí, do tohoto jídla ale vždy můžeme přidávat netradiční potraviny, například sušené švestky... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nemyslím si, že by se recept ukrajinského boršče nějak změnil (za posledních několik staletí). Dělají se různé experimenty, ty ale nejsou podle mého názoru moc úspěšné. Myslím si, že se změnily spíše potraviny, které se nyní pěstují na GMO a pesticidech“, řekl Prijemskij.Řekl zároveň, že při vaření boršče můžete do něj bez váhání přidávat potraviny, které máte rádi.„Co je třeba k tomu přidat, aby vám boršč chutnal? Podle toho, jaký boršč chcete, postní nebo ne, masný nebo rybí. Když máte rádi sušené švestky nebo jablka, můžete je přidávat. Myslím si, že to hlavní je červená řepa a to, jak ji podusíte a osmažíte,“ podotkl. Řekl také, že když chcete postní jídlo, můžete uvařit rybí boršč, jen přidejte ke klasickému receptu šproty v rajské omáčce, hodně natě a česneku,“ dodal šéfkuchař.Dříve jsme napsali o hlavních chybách, jichž se dopouštějí hospodyně při vaření boršče.

