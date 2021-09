https://cz.sputniknews.com/20210911/smutny-upadek-eu-nekam-na-indicky-venkov-zhodnotil-kovanda-novy-trend-o-co-jde-15802455.html

„Smutný úpadek EU někam na indický venkov,“ zhodnotil Kovanda nový trend. O co jde?

Byly časy, kdy autoři sci-fi dříve předvídali, že v dnešní době se již budeme vozit v létajících autech. Místo toho nás Evropská unie a progresivní strany... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

K takovému závěru dospěl Kovanda po přečtení zprávy o novinkách Mezinárodní automobilové výstavy (IAA), která se letos koná v Mnichově. Ta, jak naznačuje nový název IAA Mobility, opustila exkluzivní zaměření na automobily. Středem pozornosti jsou letos jízdní kola. Ta jsou totiž mnohem ekologičtější a poptávka po nich roste, obzvláště jsou populární nákladní modely, se kterým si odvezete domů i větší nákup.Němečtí Zelení je dokonce chtějí dotovat. Na nákladní kola, která mohou vyjít až na šest tisíc eur (150 tisíc korun), by měli kupující dostat dotaci tisíc eur (25,4 tisíc korun).Podle něj „popularitu“ bicyklů lze vysvětlit tím, že se auta stávají pro běžného člověka nedostupná. Proto se nyní snaží propagovat alespoň kola.Navíc ekonom upozornil, že pokud zcela zmizí auta na spalovací motor, tak emise skleníkových plynů to ovlivní minimálně. V grafu, který poskytl, proto naznačil, že řešením by mohl být návrat do pravěku, kdy budeme bydlet v jeskyních.Připomeňme, že Evropská komise chce do roku 2035 zakázat prodej aut na spalovací motor. To ovšem odmítl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj jsou elektroauta „luxus“, který „není dostupný běžným lidem“.

Červenáček Nový energetický zdroj by zamíchal kartami pořádně. Stačí něco vytáhnout z trezorů mamutích firem, které patenty skupují a nechtějí s nimi ven. A také CIA a FBI si některé objevy nechává jen pro kosmonautiku a vojenství. Co ukradli například těsně po smrti z hotelu nejslavnějšmu maďarskému vynálezci. Existuje například patent na nezničitelné boty, na výrobu sloučeniny, po které se alkohol nedá konzumovat. Ale to by nadnárodní firmy přišly o zisky. 🐸🐸🐸🐸 0

