https://cz.sputniknews.com/20210911/stoltenberg-uvedl-pricinu-padu-afghanistanu-15792483.html

Stoltenberg uvedl příčinu pádu Afghánistánu

Stoltenberg uvedl příčinu pádu Afghánistánu

Afghánistán přešel do rukou hnutí Tálibán (zakázán v Rusku) v důsledku zkrachování úřadů této země, prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T09:26+0200

2021-09-11T09:26+0200

2021-09-11T09:26+0200

svět

nato

jens stoltenberg

afghánistán

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1194/24/11942426_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_891aaabc22f507d226d8b0aec07c9248.jpg

„Stali jsme svědky zkrachování politického a vojenského vedení, které vedlo pak ke krachu celé obrany proti tálibům,“ řekl.Stoltenberg přitom podotkl, že otázkou o tom, jestli byl pád Afghánistánu urychlen odchodem USA a NATO, se mají zabývat experti. „Pro mne je hlavním úkolem zachránit úspěchy v boji s terorismem a odvézt lidi z Afghánistánu,“ řekl generální tajemník NATO.Dodal, že USA přijaly rozhodnutí o stažení vojsk z této země po konzultacích se spojenci v NATO. Podle Stoltenbergových slov bez Spojených států by nemohli jiní členové aliance v operaci pokračovat. „Tato varianta by nebyla realistická,“ řekl a vyslovil názor, že v tomto případě by bylo Evropanům těžko zajistit financování svých vojsk v Afghánistánu.Stoltenberg se přitom přiznal, že „s těžkým srdcem pozoruje návrat tálibů“. Podotkl, že neúspěch západního zasahování má napomínat o tom, že k použití vojenské síly a k operacím v jiných zemích je třeba přistupovat velmi vážně. „Zahájit vojenskou operaci jde mnohem snadněji, než ji ukončit,“ – právě toto ponaučení podle Stoltenbergových slov nám dávají dějiny.V srpnu uskutečnili tálibové rychlou ofenzívu na pozice vládních sil a zmocnili se všech regionů Afghánistánu. Současně stahovaly USA svůj vojenský kontingent z této země.Posledním ohniskem odporu zůstával po dlouhou dobu Pandžšír, začátkem září však vyhlásil Tálibán své vítězství nad vzbouřenci.

https://cz.sputniknews.com/20210910/taliban-hlavni-ukol-zeny-je-rodit-deti-a-ne-pracovat-ve-vlade-15791660.html

Réunion Nevědí, co by plácali v reakci na oprávněnou podloženou kritiku. Plácnou cokoli, jen nepřiznají psychopati vlastní vinu. 🍐🍏🍎🍐 5

bancafe Úžasný Stoltenberg . po 20 rocích na něco přišel?? Že to neventiloval dříve a něco s tím nedělal, když je tím šéfem NATO. 4

7

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, jens stoltenberg, afghánistán, tálibán