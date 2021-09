https://cz.sputniknews.com/20210911/syn-premiera-babise-zakazal-sve-byvale-lekarce-mluvit-s-medii-15792275.html

Syn premiéra Babiše zakázal své bývalé lékařce mluvit s médii

Syn premiéra Babiše zakázal své bývalé lékařce mluvit s médii

Andrej Babiš mladší adresoval ve středu ministerstvu zdravotnictví zákaz, aby jeho bývalá lékařka Dita Protopopová hovořila s médii o jeho zdravotním stavu. 11.09.2021, Sputnik Česká republika

„Paní doktorka Protopopovová není oprávněná se jakýmkoliv způsobem vyjadřovat ve vztahu k médiím o čemkoliv, co by nějak přesahovalo lékařské tajemství,“ cituje Český rozhlas slova Františka Vyskočila, advokáta Babiše mladšího.Psychiatrička Dita Protopopová v tomto týdnu poskytla médiím dva rozhovory týkající se zdravotního stavu syna premiéra Andreje Babiše.Protopopová vypracovala o Andreji Babišovi mladším psychiatrický posudek. Podle něho nebyl z důvodu duševní nemoci schopen výslechu v kauze Čapí hnízdo.Sám Babiš mladší se v této souvislosti policii přihlásil a v průběhu příštího týdne by měl v této kauze podat vysvětlení. Jeho otec, předseda vlády Andrej Babiš, z něho prý udělal bílého koně.Podle slov Andreje Babiše staršího trpí jeho syn schizofrenií. Právě schizofrenii mu diagnostikovala lékařka Protopopová. Ta v rozhovorech s médií v průběhu tohoto týdne uvedla, že si za svojí diagnózou stojí.„Pan Andrej Babiš mladší mi poslal dokument ohledně toho, že mě zbavuje mlčenlivosti. Proto jsem se rozhodla se postavit za svou diagnózu, protože už můžu, a svůj postup a postup celého Národního ústavu duševního zdraví, protože lékař tam nerozhoduje sám, ale rozhoduje se tam v týmu,“ prohlásila Dita Protopopová.Právě o možnost hovořit s médii lékařka ve středu z iniciativy Andreje Babiše mladšího přišla. Právník Andreje Babiše mladšího, ani sám Babiš mladší nechtěli změnu postoje ohledně možnosti Protopopové hovořit s médii o jeho zdravotním stavu komentovat.Babiš mladší závěry o jeho zdravotním stavu rozporoval a nyní tvrdí, že má v rukou posudky, které jeho duševní nemoc vyvracejí.Výpověď na policiiAndrej Babiš mladší ve čtvrtek vypovídal na policejní služebně v Praze pět hodin. Výpověď se týkala jeho údajného zavlečení na Krym.Policie zatím Babiše juniora nevyslýchala, protože žil dlouhodobě ve Švýcarsku, avšak od července je již v České republice a veřejně vystupuje proti svému otci.Ke čtvrtečnímu podání vysvětlení přišel pěšky a v doprovodu svého advokáta Františka Vyskočila. „Já se teď soustředím, nemám komentář. Jsem jinak naladěný, nic nebudu říkat,“ uvedl médiím Babiš mladší.„Výslech byl velice podrobný, pan Babiš podal úplné, vyčerpávající a pravdivé informace ke svému zavlečení na Krym. V tuto chvíli je vše v rukách policie a my pevně věříme, že celou věc nezávisle vyšetří tak, aby mohli být potrestáni ti, kteří za toto zavlečení odpovídají,“ uvedl k věci právník Babiše juniora s tím, že se budou domlouvat na dalších krocích.„Různí amatérští psychiatři se v poslední době vyjadřovali k duševnímu zdraví mého klienta. Zejména amatérští psychiatři s titulem inženýr. Tak bych rád zdůraznil, že pan Babiš má znalecké posudky jak z oboru psychiatrie, tak i z oboru psychologie a je psychicky zcela zdráv,“ tehdy dodal.

