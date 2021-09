https://cz.sputniknews.com/20210911/to-nemuze-byt-pravda-biden-ucinil-bizarni-gesto-na-smutecnim-ceremonialu-k-11-zari-15804020.html

„To nemůže být pravda.“ Biden učinil bizarní gesto na smutečním ceremoniálu k 11. září

„To nemůže být pravda.“ Biden učinil bizarní gesto na smutečním ceremoniálu k 11. září

USA si dnes připomínají památku obětí teroristických útoků 11. září 2001. Na místě zničených mrakodrapů Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku tak... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Americký prezident si totiž sundal roušku a něco zakřičel do davu. Co přesně politik vykřikl, zatím nebylo upřesněno. Bývalí američtí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton se přitom v tento okamžik nacházeli těsně vedle Bidena, ale gestu nevěnovali žádnou pozornost.Nečekané sundání roušky a nepochopitelný výkřik do davu nepříjemně překvapili Američany na sociálních sítích. Čin prezidenta s ohledem na kontext probíhající akce byl jimi vyhodnocen jako zcela nezdvořilý a nevhodný.„No, tohle je sakra hrubé v minutěticha věnované za oběti,“ komentoval jeho gesto jeden uživatel Twitteru.„Jste si jisti, že tento obrázek není upraven ve Photoshopu? To nemůže být pravda,“ nevěří další uživatel.Není to poprvé, kdy byl Biden kritizován za své chování při slavnostních událostech. Američtí uživatelé Twitteru byli pobouřeni také prezidentovým činem na smutečním obřadu za padlé americké vojáky v Kábulu, kdy politik během akce nenápadně pohlédl na hodinky. Uživatele sítí jej pak kritizovali za to, že nemá respekt vůči mrtvým vojákům a vůbec zapomněl na své povinnosti vrchního velitele.11. záříV tomto roce si Amerika připomíná 20. výročí útoků z 11. září, jednoho z nejdramatičtějších incidentů v historii USA, který si vyžádal životy téměř 3 000 lidí a změnil osud dalších milionů.Zmiňme, že vzáří 2001 unesli teroristé z Al-Káidy* čtyři dopravní letadla, dvě narazila do dvojčat Světového obchodního centra v New Yorku a další do Pentagonu. Čtvrté letadlo, které původně směřovalo do Washingtonu, se po hrdinské vzpouře cestujících zřítilo v poli v Pensylvánii.Město New York bylo zpustošeno a pokrytovelkými betonovými úlomky a prachem ze zřícených budov. Děsivé fotografiez toho dne zachycují následky tragédie, kdy se zdravotníci snažili pomáhat zraněným, a hasiči dělali vše pro to, aby plameny nepřinesly ještě větší škody a ztráty.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

