„V Česku to určitě nepřichází v úvahu.“ Prymula zkritizoval slovenský experiment na dětech

„V Česku to určitě nepřichází v úvahu.“ Prymula zkritizoval slovenský experiment na dětech

Bývalý český ministr zdravotnictví Roman Prymula zkritizoval rozhodnutí slovenských úřadů nechat očkovat proti koronaviru děti od pěti let. Epidemiolog se... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

Aniž by se dočkal rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA), rozhodl slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (za OĽaNO) umožnit ve výjimečných případech očkování dětí od pěti let proti koronaviru. Doposud byla hranice stanovena na 12 letech. Bývalý český ministr zdravotnictví Roman Prymula v pořadu Máte slovo upozornil, že děti v tak raném věku nemají vyzrálou imunitu.Na slova českého epidemiologa již reagoval slovenský opoziční politik ze strany Směr-SD Ľuboš Blaha, který si myslí, že by Lengvarský měl kvůli tomuto rozhodnutí odstoupit.Tehdy společnost Pfizer aplikovala nový lék Trovan, kvůli čemuž 11 z 200 dětí později zahynulo. Ve městě Kano na severu Nigérie tehdy řádila epidemie meningitidy. Pfizer tehdy tvrdil, že smrt dětí způsobila nemoc, a nikoliv jejich experimentální lék. Nicméně po dlouholetém nákladním soudním procesu, společnost dosáhla dohody s úřady Kano. Rodičům zahynulých dětí od roku 2011 začala vyplácet kompenzace.Připomeňme, že očkování dětí od pěti let má být na Slovensku prováděno pouze ve výjimečných případech. Povolení má být na základě odborného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nicméně v případu ruské vakcíny Sputnik V představitelé slovenského SÚKL trvali na vyjádření odborníků z EMA.

Lubomír Balvín Toto Hitlerovské rozhodnutie ministra SR je ďalší dôvod, prečo budú ďalší inteligentní ľudia, rodičia utekať z SR do ČR medzi duševne, morálne normálnejších(menej zoženštených) Čechov. 1

Lubomír Balvín Dovolím si ešte upozorniť pána Prymulu, ktorého si vážim : To, čo robí minister Lengvarský a spol. včítane prezidentky SR, to nie je experiment, ale pokusy na deťoch, mužoch, ktoré by určite schválil aj Hitler a Mengele a bledli by závisťou... 0

