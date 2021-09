https://cz.sputniknews.com/20210911/v-chorvatsku-prohlasili-ze-zapad-nechal-ukrajinu-na-pospas-osudu-15794487.html

V Chorvatsku prohlásili, že Západ nechal Ukrajinu na pospas osudu

V Chorvatsku prohlásili, že Západ nechal Ukrajinu na pospas osudu

V situaci s plynovodem Nord Stream 2 nechaly západní země Ukrajinu na pospas osudu. Tento názor vyslovil v článku pro chorvatský portál Advance novinář... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T16:39+0200

2021-09-11T16:39+0200

2021-09-11T16:39+0200

„Výstavba plynovodu Nord Stream 2 je geopolitickou porážkou Američanů, protože v jistém slova smyslu tomu sami napomohli“, píše autor.Podle jeho slov Spojené státy, které usilovaly svého času o zastavení tohoto projektu, nedosáhly svého cíle. „Z tohoto hlediska, stejně jako i v případě nedávného odchodu z Afghánistánu, nechaly USA svého spojence na pospas osudu. Jde konkrétně o Ukrajinu, jíž Washington v určitém smyslu slíbil, že se projekt Nord Stream 2 neuskuteční,“ soudí Jurišić.Podle autora článku mohou tyto události přivést v nejbližší době ke změnám v ukrajinské moci kvůli otázce, podle koho na Západě se má spíše řídit. Třeba v roce 2014 se snažily USA přivést k moci na Ukrajině ty, kdo byli loajální americkým, a ne evropským zájmům. „Na stejném základě existoval také Afghánistán s proamerickými mocipány v Kábulu… Na Ukrajině tento americký „odchod“ mají ještě před sebou,“ předpokládá novinář.Jurišić připomenul, že se na Ukrajině považuje Nord Stream 2 za hrozbu kvůli eventuálnímu zastavení nebo snížení tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území do Evropy. „V tomto případě, jak říkají, musí Německo převzít veškerou odpovědnost, zastavit všechny dodávky a „potrestat“ takto Rusko. Zní to sice dobře, otázka ale je, jak by to mohlo vypadat v praxi. Jen těžko můžeme od Německa očekávat, že se nechá prostydnout kvůli Ukrajině,“ podotýká Jurišić. Podle jeho slov je v této souvislosti „zcela jasné“, proč Kyjev, jemuž se zdá, že za rétorikou západních spojenců nestojí nic, je na ně tak rozzlobený.A přitom aby prezidenta Volodymyra Zelenského „utěšila“, vyzvala ho kancléřka SRN Angela Merkelová v průběhu své návštěvy Ukrajiny, „aby se nebál“, protože „za 25 let už nebude Evropa potřebovat ruský plyn“. Stejná prohlášení učinili také v Evropské unii. „Je těžko říci, jak potěšující jsou tato slova, vždyť čtvrt století – to není moc krátká doba,“ píše autor. Jak podotýká novinář, EU považuje Ukrajinu za potenciálně důležitého partnera, počítá ale hlavně s využitím ukrajinských přírodních zdrojů. Avšak, nehledě na diskuse o vzájemné spolupráci, je Kyjev naladěn skepticky. „Mysleli si, že žádají o málo: prostě chtěli, aby nebyl plynovod nikdy dostavěn, a po léta poslouchali sliby z obou břehů Atlantiku. Ty sliby ale zůstaly jen sliby,“ připomíná Jurišić.Podle jeho názoru si možná začnou ukrajinské úřady brzy klást otázky o ústupcích, o eurotlantické integraci, a také o tom, jestli je nechtějí vykořisťovat a nedávat za to nic. „Léta plynou, a sliby se neplní. Merkelová řekla, že Ukrajinci musí vědět, co mají dělat, kdy přejde Evropa na nové zdroje energie, zdá se ale, že musí také vědět, co mají dělat, kdy pochopí, že ty sliby jsou plané. Zelenskyj by se měl nad tím dobře zamyslet, než přistoupí na návrh EU stát se „zeleným“ (v energetice),“ píše v závěru novinář.

