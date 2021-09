V rodině zpěvačky Ewy Farne došlo k velkým změnám

https://cz.sputniknews.com/20210911/v-rodine-zpevacky-ewy-farne-doslo-k-velkym-zmenam-15793981.html

Manžel Ewy Farné kytarista Martin Chobot se rozhodl opustit kapelu, aby se mohl věnovat rodině. Podle jeho slov chce znovu nabýt sil a najít radost z... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

„Po dlouhém rozhodování jsem dospěl k závěru, že s koncem roku ukončím své působení v kapele,“ uvedl Chobot. Zpráva byla publikována na sociálních sítích jeho manželky, protože on sám prý žádné sociální sítě nemá.„Cítím, že jsem za těch 12 let kapele dal, co jsem mohl a ona mně to nejdůležitější - rodinu. Někde po cestě jsem ale tak trochu poztrácel radost z koncertování a považuji za důležité ji znovu v sobě najít, abych si mohl zase upřímně užívat svou přítomnost na podiu. Moc všem děkuji za příležitost v této kapele hrát a za vaší přízeň,” dodal muzikant.Chobot spolu s Ewou Farnou v kapele vystupovali po dobu více než deseti let. Z jejich vztahu vzešel syn Artur.Komentář k rozhodnutí Chobota přidala i jeho manželka. Ta mu poděkovala za krásné chvíle na pódiu.„Za sebe přidávám, že to, že se můj muž takto rozhodnul, naprosto respektuju a budu i nadále při něm stát. Děkuju, lásko, za nádherné společné roky na podiu,“ napsala ke zprávě Farna.Syn ArturEwa v srpnu na sociálních sítích sdílela fotku svého synka Artura, jak drží kytaru a dívá se na pódium. „Jako táta. Ještě teď žijeme koncertama v Karlových Varech a ve Vinařství Lahofer. To jsou tak nádherná místa. Moc děkuju všem, kteří přišli a užili si to s námi. Já si toho tak vážím. Tak snad jsme vás dostali do varu,“ napsala tehdy zpěvačka.Farna se vdala za Chobota v roce 2017 po čtyřech letech společného vztahu. V roce 2019 se jim narodilo první dítě.

