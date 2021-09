https://cz.sputniknews.com/20210911/zboril-se-zameril-na-deni-v-afghanistanu-teroriste-ve-vlade-hovori-o-pokrytectvi-15799565.html

Zbořil se zaměřil na dění v Afghánistánu. Teroristé ve vládě? Hovoří o pokrytectví

Zbořil se zaměřil na dění v Afghánistánu. Teroristé ve vládě? Hovoří o pokrytectví

Český politolog Zdeněk Zbořil poskytl rozhovor portálu Prvnízprávy.cz, v němž se zaměřil na situaci v Afghánistanu. Zaujalo ho zejména poslední dění, kdy hnutí... 11.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-11T21:49+0200

2021-09-11T21:49+0200

2021-09-11T21:49+0200

svět

afghánistán

názor

rozhovor

tálibán

zdeněk zbořil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/832/87/8328768_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c69a91b07624485f24265af9d83136dc.jpg

Když přišla řeč na Afghánistán, Zbořil se jako první zaměřil na to, že v dnešní době není vůbec nemožné, aby se z teroristy stal ministr.Zároveň poznamenává, že skutečnost, že tato událost vzbuzuje pozornost, je trošku pokrytecké. Proč? I to se snažil záhy vysvětlit.Obavy „svobodného světa“, či jak se dle něj ještě před několika lety odvážně říkalo mezinárodního společenství, tak považuje nejen za pokrytecké, ale také za pomíjivé.Následně se Zbořil zaměřil na to, že se jen málo ví o tom, kde v poslední léta žil takzvaný terorista.V rozhovoru pak přichází řeč i na diskutované tlumočníky: „Takže se vlastně nám vrací otázka minulých dnů, kdo jsou ti naši tlumočníci, kdo jsou tlumočníci tlumočníků americké vlády, které bylo třeba urychleně někam odvézt. A co vlastně tlumočí a budou v příštích letech tlumočit, když jsou umístěni, zatím, na několika vojenských základnách spíše než v civilním prostředí? Nebo budou dokonce snad nespolupracovat?“Zbořil totiž tvrdí, že když někdo stráví pár let v kubánsko-americkém Guantanámu, tak je ochoten své politické názory měnit velice rychle. To však není vše - možná je ochoten měnit je ještě rychleji než některé své bývalé spojence.Nicméně, takové velké změny nejsou a nebyly jenom výsadou Afghánistánu. Zbořil tak uvádí příklad z evropské historie.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Réunion Ve vládě ČR jsou také teroristé, torpédující skoro vše, v co normální člověk chce. Například členové Aspen institutu, členové Muslimského bratrstva, fašisté, členové Římského klubu, zednáři, jedinci na výplatní listině USA. 1

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Politické strany se vymezují,že jsou jiné než konkurenční politické strany, ale jakmile přijde na to hlasovat pro Sorose nebo proti němu, vždy hlasují pro. Kromě SPD a KSČM. 🌿💖💚💖💚 1

4

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, názor, rozhovor, tálibán, zdeněk zbořil