Žiji na honorář od Šafra, přiznal Babiš ml. „Matka na mě zavolala v Ženevě sanitku," líčí svůj osud

Žiji na honorář od Šafra, přiznal Babiš ml. „Matka na mě zavolala v Ženevě sanitku,“ líčí svůj osud

Babišovi mladšímu v boji se svým otcem pomáhalo 30 lidí i tajemný pan Bohdan Švarc. Po schůzce s bývalým poslancem TOP 09 Miroslavem Kalouskem a starostou... 11.09.2021

2021-09-11T15:01+0200

2021-09-11T15:01+0200

2021-09-11T15:01+0200

Andrej Babiš mladší poskytl tříhodinový rozhovor novinářům Deníku N, ve kterém vysvětlil svou motivaci, proč chce podat trestní oznámení na svého otce, i své veřejné angažmá. Trvá na tom, že je psychicky v pořádku, což dokládá i dvěma posudky, které ovšem odmítá ukázat. Sám svého otce označil za „morálně nemocného“, kterému by kriminál prospěl.Posudek za pár hodinAčkoli sám Babiš tvrdil, že pro stanovení diagnózy schizofrenie musí příznaky trvat nejméně měsíc, nyní stačil několikahodinový rozhovor se soudním znalcem z Ústí nad Labem i švédským psychiatrem. Kontakt na ústeckého soudního znalce dostal od svého kamaráda a s psychiatrem se seznámil přes Facebook.Přitom si není vědom, že dotyčný psychiatr Karel Kaufner je hodně aktivní v diskuzích pod články a vystupuje proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO).Léky premiérův syn již nebere. Již od roku 2015 si začal z vlastní vůle snižovat dávky, o čemž ovšem nevěděla jeho psychiatrička ve Švýcarsku.Důvod, proč i lékaři ve Švýcarsku dříve dospěli k názoru, že je psychicky nemocný, podle Babiše ml. spočívá v tom, že se orientovali na lékařskou zprávu od Dity Protopopové.Otec ovlivňuje matkuBabiš dále novinářům tvrdil, že se jeho otec snaží ovlivňovat jeho matku. Následovala ho i v otázce kontroverzní diagnózy. Jednou na něj dokonce zavolala ve Švýcarsku sanitku.Přitom právě Petr Protopopov, manžel Dity Protopopové, je zaměstnanec v Agrofertu a vystupoval i jako osobní strážce Babiše mladšího, kterého měl údajně unést na Krym.Na otce hodlá podat trestní oznámení stejně jako na Protopopova. Jak přesně bude znít, zformuluje jeho právník.Novinářům řekl, že by byl rád, kdyby jeho otec šel do vězení. Pokud se tak stane, tak to bude znamenat, že v Česku stále funguje právní stát.„Hovno v trávě“Vztah s otcem nelíčí Babiš ml. zrovna růžově. Vyvíjel na něj psychický tlak a když začal veřejně prohlašovat, že trpí schizofrenií, tak se mu ho povedlo zesměšnit a zlomit.Před cestou na Krym mu údajně premiér mezi čtyřmi očima řekl, že „potřebujeme, aby zmizel“. „Můj otec věděl moc dobře, že jsem zdravý. On to věděl,“ dodává Babiš ml.Se svým otcem již nekomunikuje. Jeho číslo má na mobilu zablokované. I se zbytkem rodiny kontakty příliš neudržuje. Podle něj ho Babiš nerespektoval od dětství. Nikdy ho v ničem nepochválil.Přesto, když podepisoval dokumenty v kauze Čapího hnízda, svému otcovi „absolutně“ důvěřoval. „Neměl jsem důvod mu nedůvěřovat,“ vypověděl novinářům.Peníze od ŠafraNyní Andrej Babiš bydlí v pronajatém bytě v Praze, o kterém se dozvěděl díky kamarádovi. Peníze v současné chvíli získává od šéfredaktora portálu FORUM 24 Pavla Šafra, který mu platí honorář za ještě nevydanou knihu.Nicméně odmítá, že by s ním Šafr manipuloval.Dále uvedl, že do roku 2014 pracoval ve firmě Travel Service, kde létal jako pilot. Nicméně poté, co dostal diagnózu, je sehnat práci složité, obzvláště pro pilota. Měl ale k dispozici otcovu debetní kartu Visa, která mu částečně pokrývala životní náklady. Nyní ji již nepoužívá.Po schůzce s Novotným mě berou vážněV boji proti jeho otci mu pomáhá zhruba třicet lidí. Údajně nejde o lidi, kteří jsou spojeni s politikou. V minulosti mu mimo jiné pomáhali vést i twitterový účet. V první řadě se jedná o pomoc s češtinou.Mezi spolupracovníky je i člověk vystupující pod pseudonymem Bohdan Švarc. S ním už ovšem spolupráci ukončil. O koho se přesně jedná a proč s ním již nespolupracuje, ovšem odmítá sdělit. Babiš ml. také odmítl prozradit, kdo mu doporučil současného právníka.Nyní zvažuje, že si najme člověka, který by mu spravoval sociální sítě. Bohdana Švarce neplatil. S ním se seznámil tím, že mu lajkoval jeden jeho příspěvek. On mu pak „otevřel oči“ na to, co se v České republice děje.Dále připustil, že setkání s Kalouskem a Novotným mu pomohlo získat pozornost veřejnosti a následně i policie, kam šel vypovídat.Připomeňme, že Andrej Babiš mladší zasáhl do předvolební kampaně, když se 2. září nečekaně objevil v Ústí nad Labem, kde mělo mítink hnutí ANO. Svému otci vyčítal, že mu ublížil a oznámil, že má posudek o tom, že je psychicky zdravý.

