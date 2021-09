https://cz.sputniknews.com/20210912/agata-hanychova-ukazala-noveho-pritele-proc-ji-fanousci-poradne-zkritizovali-15796226.html

Agáta Hanychová ukázala nového přítele. Proč ji fanoušci pořádně zkritizovali?

Jeden citát praví, že „láska je největší odvaha na světě“. A vypadá to, že modelka Agáta Hanychová má odvahy na rozdávání. Poté, co její manželství s hercem... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

A Agáta nezklamala ani nyní. Na sociální síti totiž všem opět představila nového partnera. Tím je tentokrát majitel wakeshopu Jiří Heller, který se poslední dobou ažpodezřele často objevoval po modelčině boku.To, že Agáta nevydrží dlouho sama, už všichni ví. I tak ale byli někteří jejím novým objevem překvapeni. Většina fanoušků to ale brala s humorem.Dotyčný tak narážel na to, že vášnivé vzplanutí a pomyslná láska Agátě vydrží vždy jen pár měsíců a pak své partnery pošle k šípku.Tímto jejím přístupem ale byli mnozí znechuceni. Lidem se nelíbilo hlavně to, že Agáta do svých vztahů nezatahuje jen veřejnost, ale především své malé děti… Ty už dle mnohých musí být novými „tatínky“ naprosto zmateny…A další pokračovali: „Agátu miluju… Ale jsem pyšná na svoji maminku, že tohleto mi neprováděla…“Zazněla také slova o ostudě: „Kdybys to furt nezveřejňovala, tak to není taková ostuda.“„V tvým případě už se tomu neříká kluk, ale zákazník. Vždyť u tebe se ty frajeři točí víc jak v bordelu,“ hlásal další z komentářů.Našli se ale i skalní fanoušci, kteří se, jak se zdá, za Agátu postaví za jakékoli situace.A i další byli ve svých vzkazech milí: „Agi, užívej si lásku a vy... se na ty závisti plné komentáře a chytrolínské kecy. Takže - hodně štěstí.“Nezbývá tedy nic jiného, než jen doufat, že se Agátě tentokrát podařilo najít toho pravého…Agáta HanychováAgáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína (2011).

2021

Zprávy

cs_CZ

