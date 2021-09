https://cz.sputniknews.com/20210912/biden-povazuje-pokus-usa-o-sjednoceni-afghanistanu-za-chybu-15808569.html

Biden považuje pokus USA o sjednocení Afghánistánu za chybu

Biden považuje pokus USA o sjednocení Afghánistánu za chybu

USA neměly zůstat v Afghánistánu a snažit se o sjednocení země poté, co skoncovaly s přítomností teroristické organizace Al-Káida*, řekl novinářům americký... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T15:13+0200

2021-09-12T15:13+0200

2021-09-12T15:13+0200

svět

nato

usa

joe biden

tálibán

terorismus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/15808735_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_e8c66e694270bd394a2ee64b6ce7ced7.jpg

„Může se Al-Káida vrátit? Ano. Ale víte, již se vrátila do jiných míst. V čem tedy spočívá strategie? Cožpak budeme vtrhávat do všech míst, kde je Al-Káida, a nasazovat tam naše vojáky? Ale jděte,“ řekl.Prezident vysvětlil své rozhodnutí o stažení vojsk a připomněl velké výdaje USA na afghánskou kampaň. Vyslovil politování, že země musela tolik utratit. „Kdybyste jen někomu řekli (RBK: když USA zahájily operaci v Afghánistánu), že budeme utrácet 300 milionů denně po dobu 20 let, abychom se snažili sjednotit zemi poté, co jsme zlikvidovali bin Ládina, po tom, co Al-Káida byla již zničena,“ řekl Biden.Podle jeho slov podporuje dnes 70 % Američanů odchod USA z Afghánistánu. Politik přiznal, že někteří přitom nejsou spokojeni s organizací evakuace. „Je ale těžké někomu vysvětlit, jak jinak by se to dalo udělat. Kdybychom byli například v Tádžikistánu a použili jsme (vojenské dopravní letadlo) C-130, a řekli bychom, že dovolíme všem, kdo tak nebo jinak s námi sympatizuje, aby nasedli do tohoto letadla, stejně by zůstali lidé, kteří se snažili udržet na podvozku,“ míní Biden.Američtí vojáci vstoupili do Afghánistánu v reakci na teroristické útoky v USA z 11. září 2001. Teroristé tenkrát unesli 4 dopravní letadla, z nichž dvě prorazily věže Světového obchodního centra v New Yorku. Celkem zahynulo 2 977 lidí, k útoku se přihlásila Al-Káida.Vojáci USA zůstali v Afghánistánu téměř 20 let a ztratili přes 2 tisíce lidí, a to jak vojáků, tak civilistů. V květnu 2011 informovala americká vláda, že se americkým speciálním jednotkám podařilo zabít zakladatele Al-Káidy Usámu bin Ládina, který se skrýval v Pákistánu.V dubnu přijal Biden rozhodnutí o stažení všech amerických jednotek k 20. výročí tragédie do11. září. Poslední američtí vojáci opustili zemi 30. srpna.Po USA přijalo rozhodnutí o stažení vojsk také NATO. Následkem odchodu zahraničních sil dobyli Afghánistán za pár měsíců bojovníci hnutí Tálibán*. Když talibánci dobyli všechny hraniční přechody, vrhly se tisíce lidí na kábulské letiště v naději, že se jim podaří opustit zemi. V terminálu vznikla tlačenice, došlo k přestřelkám, davu se podařilo proniknout na letištní plochu. Afghánci se pokoušeli proniknout do cizích letadel, utíkali za startujícím americkým letounem. Tři lidé se pokusili udržet na podvozku, ale spadli a zahynuli.Biden poukázal na to, že cílem USA v Afghánistánu byla likvidace bin Ládina a Al-Káidy, a nikoli sjednocení země, a že američtí vojáci svůj úkol splnili. „Od samého počátku jsem nikdy nemyslel, že jsme tam proto, abychom nějak sjednotili<...>Afghánistán,“ prohlásil politik.USA měly podle jeho názoru na vybranou, buď opustit Afghánistán, nebo se odhodlat k eskalaci konfliktu. Prezident poznamenal, že Bílý dům doufal v bojeschopnost afghánské vládní armády, ale zmýlil se.* teroristické organizace zakázané v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210911/to-nemuze-byt-pravda-biden-ucinil-bizarni-gesto-na-smutecnim-ceremonialu-k-11-zari-15804020.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, usa, joe biden, tálibán, terorismus