Čerstvý průzkum nastínil možnost koalice ANO a SPD. Šéf Sněmovny Vondráček uvedl, zda je to možné

Předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se vyjádřil k možné povolební spolupráci se stranou SPD Tomia Okamury. Vondráček si... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Nový předvolební průzkum od agentury STEM nerýsuje slibné vyhlídky pro obě opoziční koalice. Podle výsledků aktuálního průzkumu by koalice Pirátů a Starostů získala jen kolem 18 % hlasů, zatímco opoziční koalice Spolu sestavená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by mohla spoléhat na podporu ze strany 20 % respondentů. Jasným vítězem voleb, pokud by se konaly již teď, by se stalo hnutí ANO s 32,4 procent hlasů. Politická strana SPD by mohla očekávat volební zisk ve výši 11,8 %, KSČM by měla 5,4 %. Sociální demokraté by získali pouze 4,4 voličských hlasů, což by znamenalo, že by se do Sněmovny již nedostali.Podobné rozdělení voličských hlasů by neumožnilo opozičním koalicím sestavit většinovou vládu, neměly by totiž k tomu potřebných 101 míst ve Sněmovně. Mezitím hnutí ANO zjevně může obrátit svou pozornost na SPD, s nímž by hnutí Andreje Babiše mělo dohromady 104 křesel v dolní komoře českého parlamentu. Připomeňme, že SPD Tomia Okamury možnost spolupráce s ANO zatím neodmítla.Vondráček nemá vůči SPD značné výhradyPředseda Poslanecké sněmovny a člen hnutí ANO Radek Vondráček v pořadu Partie na CNN Prima News zkritizoval postup opozičních koalic, které vyloučily možnost sestavení povolební koalice s řadou politických stran, mezi nimiž je i hnutí ANO. Vondráček označil takové jednání za neodpovědné, čímž reagoval na prohlášení svého oponenta, prvního místopředseda hnutí STAN Jana Farského, který zdůraznil, že Piráti a Starostové mají ve své koaliční smlouvě zákaz sestavení vládní koalice s ANO, SPD a KSČM.Kromě toho Radek Vondráček poznamenal, že hnutí ANO nevylučuje jednání s jakýmikoliv politickými silami po volbách s tím, aby sestavilo vládní koalici. V souvislosti s tím Vondráček zmínil i SPD, které podle jeho slov jedná konstruktivně a může být vhodným partnerem.Jan Farský tento postoj však neocenil a poznamenal, že to je další důvod k tomu, aby STAN do koalice s hnutím ANO po volbách nešel. „Ve chvíli, kdy pan Vondráček připouští, že hnutí ANO je schopné nějakým způsobem odůvodnit, ohladit a jít do koalice s SPD, tak pro mě je to dvojnásobný důvod se takové spolupráci vyhnout,” konstatoval předseda Poslaneckého klubu STAN.

Červenáček Pořád je to na menšinovou vládu, kterou ale Zeman nechce. V tom případě bych to viděl na dlouhou dočasnou vládu úřednickou, kterou už dříve Zeman vyhrožoval. Podle Ústavy ČR není časově omezena a stejně by mohla fungovat dobře. Zeman by se s chutí rochal v tom, že obě "demokratické" koalice by byli sice politicky nadržené, ale skoro bez moci. Jen v poslanecké sněmovně by mohli škodit, vyvolávat hlasování o důvěře vládě, pokud to u úřednické vůbec jde - lze ji obměnit, dát tam 2 ministry z té opozice pro tlumení vášní, a může žít i bez důvěry nedůvěryhodné opozice. Bude veselo. Těším se jako vyplesklý prcousek K. Olinka🚾 na cokoliv. 🐸🐸🐸🐸 1

