Česká republika zničí desítky tisíc nevypotřebovaných dávek vakcíny AstraZeneca

O očkování vakcínou AstraZeneca není v Česku takový zájem, který by odpovídal počtu nakoupených dávek. Za září zatím bylo vyočkováno jen 774 dávek, zatímco 20... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Stát bude muset zřejmě přikročit k další likvidaci nevyočkovaných vakcín od firmy AstraZeneca. Darovat je už prý není možné a v říjnu skončí expirace dalším desítkám tisíc dávek. Zřejmě tak budou spáleny. A jak likvidace probíhá? Nejprve se vakcíny zabalí do plastových pytlů a připraví ke svozu, poté se spálí.Uvádí se, že v současné chvíli se v českých nemocničních spalovnách za září zničilo asi sedmadvacetkrát víc vakcíny firmy AstraZeneca, než kolik jich zdravotníci stihli vyočkovat. Kromě toho více než dvěma tisícům ampulek o standardním počtu deseti dávek skončila expirace.To ale není bohužel vše. Na přelomu října a listopadu se budou muset spalovny postarat odalších 55 tisíc dávek, které má k dispozici distribuční společnost Avenier. Zhruba deset tisíc dávek mají zdravotníci v plánu použítna druhé dávky, ale zbytek zatím čeká na nové zájemce.Vyočkovat všechny zásoby AstraZenecy je vcelku nereálně, jelikož by se touto látkou muselo nechat očkovat stejně lidí jako za poslední čtyři měsíce. To se ale s největší pravděpodobností nestane, jelikož zájemců o tuto vakcínu ubývá. Za září se o ni přihlásilo pouze 36 nových zájemců, kdežto údaje za červenec a srpen hovoří o zájmu asi 1200 lidí (první dávka) z 860 tisíc nově naočkovaných.Důvodem takového nezájmu může být například to, že AstraZeneca již delší dobu nemá dobrou pověst.Darovat či nedarovat?Někteří by řekli, že nejlepším možným způsobem, jak tyto vakcíny využít, je je darovat. K tomu ale mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl uvedl, že to není legislativně možné.Zmiňme však, že dříve Česko vakcíny darovalo. Například v minulých týdnech země napřímo darovala více než 200 tisíc dávek AstraZenecy, které zamířily do Asie. Kromě toho ČR statisíce vakcín od léta rovnou poskytuje ostatním zemím.I přes to, že lidé o vakcínu AstraZenecu neprojevili velký zájem, české ministerstvo zdravotnictví si chce v Česku udržovat malé zásoby od každého z výrobců.

Zprávy

