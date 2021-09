https://cz.sputniknews.com/20210912/do-navstevy-papeze-frantiska-na-slovensku-zbyva-jen-par-hodin-kam-zamiri-nejdrive-15805476.html

Do návštěvy papeže Františka na Slovensku zbývá jen pár hodin. Kam zamíří nejdříve?

2021-09-12T10:39+0200

Papež přijede na Slovensko po osmi letech od prvního pozvání. Den po jeho nástupu v roce 2013 mu ho adresoval prezident Ivan Gašparovič. V průběhu dalších let ho zopakovali při různých setkáních i další představitelé státu, včetně současné prezidentky Zuzany Čaputové. Návštěvu oficiálně potvrdil 4. července. Čaputová věří, že přítomnost papeže na Slovensku bude poselstvím smíření a naděje ve složité době, v níž žijeme.V neděli odpoledne přivítají papeže na letišti v Bratislavě. Následovat bude ekumenické setkání na Apoštolské nunciatuře v Bratislavě a soukromé setkání se členy Společnosti Ježíšovy.V pondělí čeká papeže program v prezidentském paláci. Absolvuje zdvořilostní návštěvu u prezidentky SR Zuzany Čaputové i setkání s představiteli státu, občanské společnosti a diplomatického sboru v zahradě paláce.V Katedrále svatého Martina se setká s biskupy, kněžími, zasvěcenými osobami, seminaristy a katechety. Soukromě navštíví centrum Betlém v Bratislavě. Čeká ho také setkání se židovskou komunitou na Rybném náměstí. V pondělí večer se s papežem na apoštolské nunciatuře setká předseda parlamentu Boris Kollár a premiér Eduard Heger.Úterní program se bude odehrávat na východě Slovenska. Začne božskou liturgií svatého Jana Zlatoústého před městskou sportovní halou v Prešově, které bude předsedat Svatý otec. V Košicích se papež setká s romskou komunitou na Luníku IX a s mládeží na místním stadionu.Poslední den návštěvy, ve středu 15. září, stráví papež v Šaštíně. Po modlitebním setkání s biskupy se při Národní svatyni uskuteční mše s homilií Svatého otce.Zájemci, kteří jsou očkováni proti onemocnění covid-19, se mohou registrovat na akce s papežem až do nedělní půlnoci. Přihlašování do OTP (očkování, testování, překonání) sektorů je uzavřeno z důvodu kapacitního omezení vyplývajícího z epidemiologických nařízení.Akce s návštěvou papeže výrazně ovlivní dopravu v jednotlivých městech, s omezeními je třeba počítat i na hranicích.Návštěvu chce mapovat 580 novinářů z celého světa. Se samotným papežem přiletí na Slovensko přímo v letadle 80 novinářů a pracovníků médií.Argentinec Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, se stal papežem 13. března 2013. Vystřídal Benedikta XVI. a přijal jméno František na počest svatého Františka z Assisi. Je prvním mimoevropským papežem po více než tisíciletí a vůbec první hlavou katolické církve z amerického kontinentu. Je také prvním Svatým otcem pocházejícím ze Společnosti Ježíšovy (Řád jezuitů).Slovensko navštíví hlava katolické církve počtvrté. Třikrát navštívil Slovensko papež Jan Pavel II. Poprvé, v roce 1990, kdy bylo ještě Slovensko součástí Československa, v letech 1995 a 2003 už jako samostatnou republiku.Návštěvu papeže Františka provází motto S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem.

Červenáček Chce-li posoudit úroveň státu, vždy se to dá takto: Podívat se na úroveň pohřebnictví a veřejných záchodků. Urbi et orbi by pak nejspíše doznalo změn. Více vy vyhánělo bafometa. 🐸🐸🐸🐸 0

