https://cz.sputniknews.com/20210912/fbi-zverejnila-odtajneny-dokument-o-teroristickych-utocich-z-11-zari-15804833.html

FBI zveřejnila odtajněný dokument o teroristických útocích z 11. září

FBI zveřejnila odtajněný dokument o teroristických útocích z 11. září

Americký Federální úřad pro vyšetřování zveřejnil na svých webových stránkách první z dokumentů odtajněných dekretem prezidenta Joe Bidena o útocích z 11. září... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T08:58+0200

2021-09-12T08:58+0200

2021-09-12T08:58+0200

svět

fbi

11. září

al-káida

9/11

terorista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/111/51/1115155_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_56cc04036cdff973d7e95eb32b636782.jpg

Materiál ze 4. dubna 2016 byl vytvořen na základě výsledků rozhovorů mezi agenty úřadu a zaměstnancem saúdskoarabského konzulátu v Los Angeles. Agenti zjišťovali především jeho kontakty s lidmi, kteří pomáhali únoscům letadel Nawafu al-Hazmimu a Khalidu al-Mihdharovi s logistikou. Rozhovor se konal 12. a 13. listopadu 2015.Dokument má 16 stran s velkým množstvím odstraněných částí textu. Například z něho bylo odstraněno jméno samotného zdroje, který žádal o udělení amerického občanství.Předtím Joe Biden v rámci plnění jednoho ze svých slibů z předvolební kampaně nařídil ministerstvu spravedlnosti a dalším příslušným úřadům, aby provedly revizi řady dokumentů a do šesti měsíců zveřejnily odtajněné informace.Dvě dopravní letadla unesená teroristy narazila 11. září 2001 do dvojčat Světového obchodního centra v New Yorku a zcela je zničila. Další letadlo narazilo do západního křídla budovy ministerstva obrany ve Washingtonu. Čtvrté dopravní letadlo, rovněž unesené teroristy, havarovalo poblíž Pittsburghu v Pensylvánii. Podle oficiálních údajů zemřelo v New Yorku 2749 lidí, ve Washingtonu 189 lidí a v Pensylvánii 44 lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210911/to-nemuze-byt-pravda-biden-ucinil-bizarni-gesto-na-smutecnim-ceremonialu-k-11-zari-15804020.html

gehard cent Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem si přečetl svědectví ženy, která se po mnoha diskusích a otázkách vyléčila z diabetu s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína, připravila léčivé byliny a zeptala se na můj směr. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho recept, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora kvůli jeho postižení a 21 dní jsem užíval léčivé byliny. Po dokončení bylinného léku jsem šel na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní a v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. poslat e -mail na; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu napište na whatsapp +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu. 3

bancafe Aby ty jejich dokumenty neměli hodnotu naších důkazu k Vrběticím... Janek Kroupa říkal, že ... 2

10

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fbi, 11. září, al-káida, 9/11, terorista