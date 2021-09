https://cz.sputniknews.com/20210912/jedinecny-muz-v-kralovske-historii-princ-harry-dojemne-vzpomina-na-dedecka-philipa-v-novem-filmu-15804391.html

„Jedinečný muž v královské historii." Princ Harry dojemně vzpomíná na dědečka Philipa v novém filmu

„Jedinečný muž v královské historii.“ Princ Harry dojemně vzpomíná na dědečka Philipa v novém filmu

Dne 22. září televizní stanice BBC odvysílá dokumentární film, který představí unikátní portrét zesnulého prince Philipa, jež bude založen na vzpomínkách členů... 12.09.2021

K vytvoření tohoto filmu neocenitelně přispěla také královna Alžběta II., která poskytla zvláštní přístup ke své soukromé sbírce rodinných filmů.Film zahrnuje rozhovory s královskou rodinou, které byly natočeny před a po Philipově smrti v dubnu. Původně se totiž plánovalo, že vévoda v červnu oslaví 100. narozeniny, ale nejdéle sloužící choť v britské historii se nestihl dožít svého stého jubileaa před dvěma měsíci zemřel.Snímek líčící osobnost zesnulého je již dokončen, a BBC nyní aktivně rozžhavuje očekávání diváků. Ve zveřejněné a velmi emotivní upoutávce mělo publikum již možnost vidět krátké záběry vévody s rodinou a uslyšet vzpomínky některých královských postav.Upoutávka začíná princem Williamem, který říká: „Dědeček opravdu vždy hrál obrovskou roli ve všem, co jsme udělali.“Princ Harry v bílé košili s knoflíky pak upřímně dodává: „To, co tady vidíte, je to, kým byl můj dědeček. Byl bezpochyby sám sebou.“S láskou k zesnulému mluvil v upoutávce i jeho syn princ Charles, který uvedl: „Měli jsme štěstí, že jsme ho měli téměř 100 let.“BBC poznamenává, že film o princi Philipovi, všeobecně známém jako páteř královské rodiny, bude obsahovat „dojemné vzpomínky, spoustu humoru a řadu čerstvých pohledů na povahu a odkaz tohoto královského průkopníka“.Princ PhilipPrinc Philip byl manželem britské královny Alžběty II. a příslušníkem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie, která zahrnuje královské rodiny Dánska, Řecka a Norska.Buckinghamský palác informoval o smrti vévody z Edinburghu 9. dubna. Princ Philip se v minulosti léčil se srdečními problémy a v roce 2011 byl vrtulníkem převezen do nemocnice ze Sandringhamu poté, co měl bolesti na hrudi. Stalo se tak v době, kdy se královská rodina připravovala na Vánoce.Léčil se s ucpanou koronární tepnou v Nemocnici Papworth v Cambridgeshire a podstoupil neinvazivní zákrok koronárního stentu. Vévoda strávil poslední lockdown ve Windsoru s královnou kvůli jejich bezpečnosti.Princ Philip měl s Alžbětou čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), přičemž první dvě se narodily ještě před tím, než se Alžběta stala královnou.

