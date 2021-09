https://cz.sputniknews.com/20210912/kocka-jak-hrom-iva-kubelkova-ukazala-svou-temer-dospelou-dceru-a-fanousci-lapaji-po-dechu-15802131.html

„Kočka jak hrom.“ Iva Kubelková ukázala svou téměř dospělou dceru a fanoušci lapají po dechu

Modelka Iva Kubelková už má sice nejlepší léta své kariéry za sebou, ale i přesto se má čím chlubit. Tentokrát se ale nejedná o ni samotnou, nýbrž o její dceru... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Kubelková může být na svou náctiletou dceru náležitě pyšná, jelikož jde v jejích šlépějích a vypadá to, že má velmi dobře našlápnuto. A není divu – pro kariéru modelky je jako stvořená.Na fotografii je její dcera zachycena hned v několika pózách a nádherných outfitech. A fanouškům doslova vyrazila dech.Další podotýkali, že je „absolutní kopie maminky“. „Celá maminka. Kočka jak hrom,“ zaznělo.V komentářích se to tak jen hemžilo názory o tom, jakje Natálie nádherná. Na to mnozí reagovali tím, že má být rozhodně po kom krásná.Fanoušci také psali, že se Ivě dcerka opravdu povedla: „Ty jo ta je, povedla se holka jedna!“Dle reakcí tak může být Kubelková na svou dospívající dceru náležitě pyšná.Za zmínku stojí i snímky, o něž se podělila sama Natálie. I na nich je zachycena na přehlídce.A i zde se dočkala nádherných a milých reakcí. „Dokonalá prezentace...“ zaznělo.Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.

