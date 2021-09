„Krajně neseriózní.“ Česká pošta otloukla Moravcovi o hlavu jeho kritiku

„To, co se děje v České poště, může ukazovat na to, že to, co vy děláte v souvislosti s těmi kontrolami, je laciná předvolební kampaň sociálních demokratů. Ptám se, proč sociální demokracie, pod kterou spadá Česká pošta, nezabránila tomu, aby byla vyhlášena stávková pohotovost, aby se neporušovaly zásady bezpečnosti práce a všechno to, na co upozorňují odbory?“ tepal ministryni Moravec.