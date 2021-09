https://cz.sputniknews.com/20210912/kreml-uvedl-podminku-pro-politickou-integraci-ruska-a-beloruska-15814834.html

Kreml uvedl podmínku pro politickou integraci Ruska a Běloruska

Kreml uvedl podmínku pro politickou integraci Ruska a Běloruska

Oficiální mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, prohlásil, že se v současné chvíli sice nemluví o politické integraci Minsku a Moskvy... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí Kremlu o daném tématu promluvil v rozhovoru, který v neděli odvysílala běloruská televizní stanice All-National Television.Podotkl také, že „nyní tuto integraci nikdo nepřipravuje, protože to je úplně jiná úroveň integrace, na kterou teď nejsme připraveni“.Tiskový mluvčí Kremlu zároveň poznamenal, že podstata Svaz Ruska a Běloruska a integrace nespočívá v tom, aby se země spojily, ale ve zlepšování života národů obou zemí.A to, podle Peskova, znamená, že by podnikání obou zemí mělo mít stejná práva, že by se zboží mělo volně pohybovat a celní postupy by měly být sjednoceny.V neposlední řadě dotyčný zopakoval, že za tím nic není, a že „jde o to, co je výhodné a co určuje logika“.

Karel Adam A exilová prezidentka má exil nadosmrti. 1

Červenáček Užší spojenectví a spolupráce také znamená, že Bělorusko bude více než dosud nárazníkovým státem při teoretickém invazivním postupu na východ ze strany Pobaltí, Ukrajiny, Polska. Západ toto musí velmi iritovat. Dosud se ukájel myšlenkou na pád Lukašenka a zřízení loutkové vlády.🐸🐸🐸🐸 0

