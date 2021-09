Lukašenko informoval o Putinově brzké návštěvě Minsku. Víme, kdy se uskuteční

„Jsem velmi vděčný ruskému vedení, armádě a vojensko-průmyslovému komplexu Ruska za to, že se shodli na celém seznamu zbraní, které zde budou do roku 2025. Ve skutečnosti jde asi o tucet letadel… část z nich k nám již dorazila. Jedná se o helikoptéry – několik desítek, například TOP-M2. Velké objemy, což naznačuje, že my i Ruská federace velmi vážně vnímáme toto západní směřování, kde jsme v přímém kontaktu s jednotkami NATO,“ prohlásila běloruská hlava státu.