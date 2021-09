https://cz.sputniknews.com/20210912/nemecko-uvedlo-tri-prekazky-pro-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-15802895.html

Německo uvedlo tři překážky pro spuštění plynovodu Nord Stream 2

Novinář německých novin Wirtschaftswoche, Florian Güsgen, uvedl tři překážky pro spuštění plynovodu Nord Stream 2. Zařadil mezi ně nejen certifikační proces... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle autora článku je dokončení stavby plynovodu spojeno s rekordními cenami plynu a vítězstvím Moskvy v „plynových šachách“. Nicméně, novinář také zdůraznil, že pro zahájení provozu tohoto projektu stále existují jisté překážky.V souvislosti s tím Güsgen vysvětlil, že podstatou certifikace je obecně eliminace rizik pro bezpečnost dodávek do Německa a Evropy kvůli plynovodu.Druhou komplikací je směrnice EU o plynu, která nařizuje oddělení dodávek plynu od provozu. To znamená, že Gazprom nemůže být současně provozovatelem plynovodu Nord Stream 2 a dodavatelem paliva. Společnost však hodlá napadnout platnost směrnice o plynovodu, což by se mohlo protáhnout až do příštího roku.Za třetí překážku Güsgen označil Stranu zelených a její místo v nadcházejících volbách do Německého spolkového sněmu (Bundestagu).Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod vedoucíz Ruska do Německa s celkovou roční kapacitou 55 miliard metrů krychlových. Proti projektu aktivně vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů z tranzitu, a také USA, které mají zájem o protlačení svého LNG do Evropy. Jisté výhrady má ale i řada evropských zemí, včetně Polska.USA v prosinci 2019 uvalily na plynovod sankce, v důsledku čehož byla stavba potrubí na rok pozastavena. Německo a Spojené státy vydaly v létě společné prohlášení, které hovoří o opatřeních na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílech na ochranu klimatu. Formuluje řadu podmínek pro provoz Nord Streamu 2.Strany také uvedly, že je v zájmu Ukrajiny a Evropy pokračovat v tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Berlínse navíc zavazuje využít všechny dostupné „páky“k usnadnění prodloužení dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem až na 10 let, včetně jmenování zvláštního vyslance na podporu těchto jednání.Ruské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Moskva je připravena pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu, ale poznamenala, že to závisí na mnoha faktorech, včetně objemu budoucích evropských nákupů.Zároveň Rusko opakovaně vyzvalo všechny, aby přestali Nord Stream 2 zmiňovat v kontextu jakékoli politizace, protože se jedná o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Plynovod byl tento týden dokončen. Připomeňme, že společnost Nord Stream 2 AG jej plánuje zprovoznit do konce roku 2021. Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje ve středu uvedla, že Gazprom hodlá zahájit dodávky tímto potrubím již od 1. října. Uvádí se, že objemy dodávek v roce 2021 by mohly činit 5,6 miliardy metrů krychlových.

bancafe Při uzavírání smluv Rusko- Německo a výstavbě platili dané podmínky, které Německo poté změnilo a jak je vidět pořád mění. Jako když si domluvíte s cukrářem dort k narozeninám a během jeho přípravy několikrát změníte jaký má být. A když jej upeče , nastolíte další podmínky. 8

bancafe z článku "Podle autora článku je dokončení stavby plynovodu spojeno s rekordními cenami plynu a vítězstvím Moskvy v „plynových šachách“ autor článku neví, že Německa na základě dlouhodobých smluv nyní odebírá plyn od Ruska za asi 30- % cenu, který je nyní na trhu ?? 7

