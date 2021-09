https://cz.sputniknews.com/20210912/neverim-ze-to-takhle-dopadne-kalousek-je-pobouren-novym-pruzkumem-15808093.html

„Nevěřím, že to takhle dopadne.“ Kalousek je pobouřen novým průzkumem

„Nevěřím, že to takhle dopadne.“ Kalousek je pobouřen novým průzkumem

Hnutí ANO přesvědčivě vyhrává volby a takzvaná demokratická opozice ztrácí naděje na sestavení vlády. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Koronavirus odpuštěn. Tak by se dal charakterizovat zářijový průzkum. Po propadu se totiž hnutí premiéra Andreje Babiše opět vrátilo na tradičních 30 %.Hnutí ANO, které by volilo 32,4 % dotázaných, s velkým odstupem následuje trojkoalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 20 %. Za nimi je koalice Pirátů a hnutí STAN s 18 %. Na čtvrtém místě je SPD s 11,8 % a těsně by se do Sněmovny ještě s 5,4 % dostali i komunisté. Naopak pod hranicí pěti procent se ocitli sociální demokraté (4,4 %), Trikolóra, Svobodní, Soukromníci (3,3 %) i Přísaha Roberta Šlachty (2,2 %).V přepočtu na mandáty by ANO mělo 78 křesel, koalice SPOLU 46 křesel, PirSTAN 42 křesel, SPD 26 křesel a KSČM 8 křesel.Pokud takzvaný demokratický blok dá na své sliby a nepůjde do koalice s hnutím ANO, tak sestavení nové vlády bude představovat problém. V takovémto případě hnutí ANO bude moci sestavit kabinet pouze s podporou SPD.Nevěřím, že to tak dopadne, říká KalousekTento průzkum šokoval bývalého poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle něj si lidé již museli uvědomit hrozby spolupráce Babiše s prezidentem Milošem Zemanem.Nicméně, opačného názoru je politický komentátor Alexandr Mitrofanov, který se domnívá, že lidé nerozumějí tomu, co se v zemi děje. S bývalým politikem nato navázal hlubokou debatu o životě.Na to Kalousek odpověděl, že si to možná všichni zasloužíme, byť se mu v to věřit příliš nechce.I další diskutující tvrdí, že jsou mnozí lidé mimo Prahu zcela mimo realitu a Babišovi hlas do urny hodí.Další se zhrozili sestavou možné budoucí vlády.Nicméně se našli i ti, kteří na situaci pohlíží jinak. Za výsledky průzkumu podle nich nemůže „nepoučitelný český národ“, ale právě opoziční politici, kterým chybí sebereflexe.Připomeňme, že volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 8. a 9. října. Agentura STEM očekává vysokou účast. K urnám by mělo přijít přinejmenším 55 % voličů, dalších 11 % je odhodláno k volbám dorazit. Zbývající třetina ještě není rozhodnuta.

Červenáček Předpovídal jsem, že budou zklamaní, se sebevražednými a emigračími úmysly. Ještě budou mluvit o manipulaci s výsledky. Když zvítězil Zeman, glosovali, že jej volili ti, kteří jedí knedlo vepřo zelo. Nepřiznají, že oni jsou těmi škodiči. Nafoukanost jim nepomůže. 🐸🐸🐸🐸 8

macm Ať se kavárníci poserou! 7

