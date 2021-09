https://cz.sputniknews.com/20210912/noviny-wsj-se-dozvedely-o-souhlasu-usa-prijmout-afghanske-piloty-kteri-unesli-letadla-15805991.html

Noviny WSJ se dozvěděly o souhlasu USA přijmout afghánské piloty, kteří unesli letadla

USA poskytly souhlas k dočasnému pobytu pilotů afghánského vojenského letectva, kteří kvůli vítězství Tálibánu* utekli s rodinami do Uzbekistánu a unesli... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Celkem uprchlo do Uzbekistánu 585 lidí včetně členů posádek a jejich blízkých. Odcizili přitom 46 leteckých dopravních prostředků, včetně amerických vrtulníků Black Hawk, sledovacích letadel PC-12 a ruských vrtulníků Mi-17.Piloti s rodinami mají být dopraveni na americkou vojenskou základnu v katarském městě Dauhá. Pak mají být posláni k trvalému pobytu do jiných zemí. Noviny uvádějí, že není jasné, jestli se někdo z této skupiny Afghánců dostane do USA. Není také zatím jasný osud letadel a vrtulníků, které se ocitly v Uzbekistánu.Podle článku ve WSJ vyvíjel Tálibán nátlak na Uzbekistán, aby vrátil Kábulu piloty a letadla. USA se však obávají, že když se Afghánci vrátí domů, mohou být zabiti.Tálibové se zaktivizovali poté, co prezident USA Joe Biden oznámil v dubnu stažení amerických vojsk z Afghánistánu, kde se tato vojska nacházela od roku 2001. Během léta obsadili teroristé většinu území, 15. srpna vstoupili do Kábulu a oznámili převzetí moci v zemi. Poté vojáci vládní armády uprchli do sousedních zemí, a to i do Uzbekistánu.Afghánistán opustil dokonce i prezident Ašraf Ghaní, který to vysvětlil přáním zabránit krveprolití. Afghánská agentura Pajhwok napsala, že většina vysokých úředníků bývalé vlády a četní političtí činitelé také opustili zemi. Později tálibové slíbili amnestii všem bývalým afghánským vládním činitelům.7. září zveřejnil Tálibán složení nové vlády, v jejímž čele stojí jeden ze zakladatelů hnutí, mulla Muhammad Hasan Achund.*teroristická organizace zakázaná v RF

Rosi-SPR Jak se co hodí dvojí metr je skutečností. 1

Karel Adam A pro změnu Ukrajina chce přijmout 5000 " tlumočníků" z Afganistanu a nabídne jim práci v armádě aby prý pomohli jako poradci na Donbase. 1

