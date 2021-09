https://cz.sputniknews.com/20210912/odbornice-vysvetlila-proc-je-zlato-tak-drahe-15797329.html

Odbornice vysvětlila, proč je zlato tak drahé

Odbornice vysvětlila, proč je zlato tak drahé

Cenový rozdíl mezi zlatem a stříbrem je zcela zákonitý, řekla v rozhovoru pro agenturu Prime vedoucí oddělení světových financí Finanční univerzity při vládě... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

První příčina je historická. Zlaté mince se vždy cenili více, než stříbrné, protože zlato se v přírodě vyskytuje mnohem vzácněji, řekla odbornice.Druhá příčina je technologická. Těžba zlata je obtížnější. Třetí příčina je monetární. Zlato plnilo funkci peněz, podotkla Zvonovová.Ve finančním systému existoval až do roku 1971 zlatý standard. Pak zrušily USA spojení kurzu dolaru se zlatem, zachovalo si ale svou monetární funkci.Centrální banky různých států uchovávají své rezervy ve zlatých prutech, a občané své úspory – ve zlatých mincích. Zlatá aktiva jsou útočištěm před inflací a jinými riziky.Čtvrtá příčina je finanční. Monetární podstata zlata se stala příčinou toho, že se prodává na burzách.Pátá příčina je psychologická. Zlato se asociuje s bohatstvím a úspěchem, řekla v závěru odbornice na finance.Proč bychom neměli kupovat zlato?Ruský odborník pro finanční trh Michail Zelcer dříve vysvětlil, proč bychom neměli kupovat zlato. Zvláštnost zlata spočívá v tom, že je „útočištěm“ v době vysoké inflace a nízkých úrokových sazeb. Když se ale inflace zpomaluje, ztrácí drahý kov svou lákavost, řekl Zelcer v rozhovoru pro agenturu Prajm.Podotkl, že v současné době je zlato mimořádně citlivé k jakékoli informaci, která by mohla ovlivnit politiku Federálního rezervního systému USA. Při přijetí rozhodnutí o ukončení programu kvantitativního uvolňování (QE) bere regulační úřad v úvahu dynamiku pracovního trhu a inflaci. „Přitom se věnuje velká pozornost tempu šíření pandemie a vakcinaci. Dojde-li k sekvestru QE, začnou reálné úrokové sazby růst. Dolar se bude i nadále upevňovat, a s ohledem na historicky vysokou zpětnou korelaci americké měny a zlata mohou být pozice drahého kovu značně oslabeny,“ soudí odborník.Připomenul, že mnozí analytici očekávají vyhlášení budoucího sekvestru programu kvantitativního uvolňování na zasedání regulačního úřadu 22. září. Projeví se to koncem roku, kdy sníží Fed měsíční objem nákupu státních cenných papírů a hypotečních aktiv.

