https://cz.sputniknews.com/20210912/politika-na-slovensku-volby-do-nr-sr-by-nyni-vyhral-hlas-sd-nasledoval-by-smer-sd-a-sas-15808335.html

Politika na Slovensku: Volby do NR SR by nyní vyhrál Hlas-SD, následoval by Směr-SD a SaS

Pokud by se volby do Národní rady (NR) Slovenské republiky konaly začátkem září, vyhrála by v nich strana Hlas-SD se ziskem 18,5 procenta hlasů. Na druhém... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T16:04+0200

slovensko

volby

průzkum

politika

národní rada sr

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13486399_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_586ad392f8f8075a00b558b1d00bc3fb.jpg

Průzkum uvádí, že do parlamentu by se dostalo i hnutí OĽaNO se ziskem 8,2 %, za ním by následovalo Progresivní Slovensko se sedmi procenty, Republika (6,8 %) a hnutí Jsme rodina (6,7 %). Se ziskem 6,1 procenta by se do NR SR dostalo i KDH a poslední stranou by byla Aliance (5,5 %).Naopak, do NR SR by se nedostaly strany ĽSNS (4,6 %), SNS (3,6 %), Za lidi (2,2 %) a Dobrá volba (2,1 %).Pokud bychom výsledky přepočítávali na křesla v Národní radě SR, pak by to vypadalo následovně: Hlas-SD (33), Směr-SD (25), SaS (21), OĽaNO (14), Progresivní Slovensko (12), Republika(12), Jsme rodina(12), KDH (11), Aliance (10).Zmiňme, že daný průzkum byl realizován v období od 1. do 9. září na vzorku 1002 respondentů, kteří reprezentují populaci SR ve věku nad 18 let z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, národnosti, velikostních kategorií sídel a krajského členění.Podle všeho by 20,7 % respondentů nešlo volit a 16,8 % lidí zatím neví, koho by volili.

Červenáček Ještě z politického života vyseparovat sionfašistku vlastizrádkyni prezidentku. Ta byla manipulací dosazena podle přání Sorose. 🐸🐸🐸🐸 2

2021

