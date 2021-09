https://cz.sputniknews.com/20210912/putin-vtipkoval-o-rozhodnuti-na-olympijskych-hrach-v-moderni-gymnastice-15809977.html

Putin vtipkoval o rozhodnutí na olympijských hrách v moderní gymnastice

Putin vtipkoval o rozhodnutí na olympijských hrách v moderní gymnastice

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s ruskými olympioniky vyzval ke zveřejnění protokolu týkajícího se vystoupení ruského týmu moderní gymnastiky na... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T19:17+0200

2021-09-12T19:17+0200

2021-09-12T19:17+0200

svět

vladimir putin

rusko

moderní gymnastika

protokol

olympijské hry

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/15781173_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_cb82b1787ec26cd3e1823bc3fa3384cd.jpg

Zmiňme, že záznam ze setkání byl vysílán v programu Moskva. Kreml. Putin na televizní stanici Rusko 1 (Rossija 1).Připomeňme, že na Olympijských hrách 2020 v Tokiu se Rusko poprvé od roku 1996 ocitlo bez zlaté medaile v soutěžích v moderní gymnastice. Porotci dali první místo Izraelce Lině Ashramové, která při svém posledním vystoupení upustila pásku.Gymnastka Dina Alexejevna Averinová z ruského týmu skončila v individuálním víceboji druhá, její sestra Arina pak čtvrtá. Ruský olympijský výbor již zaslal žádosto rozhodnutí vedení Mezinárodní gymnastické federace.

https://cz.sputniknews.com/20210812/britsky-stribrny-medailista-z-olympiady-v-tokiu-byl-obvinen-z-pouzivani-dopingu-15472435.html

JN1551 JN1551

OH dnes nejsou o sportu, ale výlučně o politice. Chtělo by to zavést jiné sportovní hry, kde by se politizace tvrdě trestala. Ale to je zatím utopie.

7