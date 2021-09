https://cz.sputniknews.com/20210912/rus-byl-zadrzen-na-prazskem-letisti-kvuli-mezinarodnimu-zatykaci-vydanem-ukrajinou-15806774.html

Rus byl zadržen na pražském letišti kvůli mezinárodnímu zatykači vydaném Ukrajinou

Jeden z účastníků událostí takzvaného Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem, Alexandr Frančetti, byl zadržen na pražském... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T13:25+0200

2021-09-12T13:25+0200

2021-09-12T13:55+0200

„Česko se zřejmě rozhodlo ukázat v praxi své zařazení do seznamu zemí nepřátelských vůči Rusku a udělat radost ukrajinským neonacistům. Dnes byl na pražském letišti protizákonně zadržen známý hrdina Krymského jara Alexandr Frančetti,“ řekl Molochov agentuře Sputnik. Podle jeho slov ukrajinské úřady proti němu vznesly obvinění.Česká policie potvrdila zadržení Rusa. „Mohu potvrdit, že na letišti v Praze byl zadržen občan Ruské federace na základě zatykače vydaného Ukrajinou,“ řekl tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky Ondřej Moravčík.Krym se stal ruským regionem po referendu v březnu 2014, v němž se 96,77 % voličů Krymu a 95,6 obyvatel Sevastopolu vyslovilo pro připojení k RF. Ukrajina i nadále považuje Krym za vlastní, ale dočasně okupované území. Ruské vedení nejednou prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali za sjednocení s Ruskem demokratickým způsobem v naprostém souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Podle ruského prezidenta Vladmira Putina je otázka Krymu „definitivně vyřešena.“

zajac

V prvopm rade Simo-ty si stále debil! Za druhé, ako môžu Česi zatknúť Rusa, keď Ukrajina nie je členom EU a ich zatykače nespadajú pod jej jurisdikciu. Žeby mali Česi osobitnú dohodu s Ukrajinou? To by bolo zvláštne. Jedno je isté, že sa Česko zahráva s ohňom, ktorý by ju mohol veľmi bolestivo popáliť. Amíci na základe podobných akcii nepriateľských štátov tam posielajú prepadové komandá a serú na nejaké právne dohovory. možno raz (ak nebude neskoro) aj Rusi stratia nervy slušne sa správať.

